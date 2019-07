Sagan chce získať rekordný siedmy zelený dres

Sagan sa momentálne delí o prvú priečku v historickom rebríčku s legendárnym Nemcom Erikom Zabelom, no už o necelý mesiac môže byť na čele sám.

Brusel 5. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan chce na 106. ročníku Tour de France získať rekordný siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Povedal to v predvečer štartu prestížneho podujatia v Bruseli.



Sagan sa momentálne delí o prvú priečku v historickom rebríčku s legendárnym Nemcom Erikom Zabelom, no už o necelý mesiac môže byť na čele sám.



"Všetci poznajú moje ciele, každý rok sú rovnaké, no ako každý rok bude veľmi náročné ich dosiahnuť. Samozrejme, že by bolo pekné, keby som bol prvý, kto vyhrá zelený dres sedemkrát. Ale na to ešte nemyslím, do Paríža vedie ešte dlhá cesta a môže sa stať všeličo," povedal na piatkovej tlačovej konferencii svojho tímu Bora-Hansgorhe.



Napriek smelým cieľom na sebe necíti veľký tlak. "Už som tu ôsmykrát a poznám pravidlá Tour de France. Čím viac ste uvoľnený, tým je to lepšie. Na každej Tour vás dokáže niečo prekvapiť, uvidíme, čo sa stane tento rok," citoval ho portál cyclingnews.com.



O svoj dvanásty etapový triumf v kariére by mohol zabojovať už v sobotu. Dojazd rovinatej úvodnej etapy v Bruseli je totiž mierne do kopca, čo Saganovi veľmi vyhovuje. "Viete koľko pretekárov sa zameriava na prvú etapu? Bude to náročné, no niekto musí vyhrať."



Jeho najväčšími konkurentmi v boji o zelený dres by mali byť Talian Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), Holanďan Dylan Groenewegen (Jumbo), Austrálčan Michael Matthews (Sunweb), jeho krajan Caleb Ewan (Lotto) či Nór Alexander Kristoff (SAE-Team Emirates). V hre sú však aj ďalší pretekári. Sagan sa ku konkurencii nechcel vyjadrovať. "Uvidíme po prvom týždni. Každý má šancu," dodal slovenský pretekár.



Vedenie Bory si stanovilo pred Tour tri hlavné ciele - zisk zeleného dresu, etapové víťazstvo a umiestnenie do desiatej priečky v celkovom poradí. O ten posledný by sa mal postarať jeden z dvojice Patrick Konrad z Rakúska a Nemec Emanuel Buchmann.