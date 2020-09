Sagan druhý v 11. etape, vyhral Ewan

Výsledky 11. etapy (Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167,5 km):



1. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal) 4:00:01 h

2. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep)

3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma)

4. Bryan Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept)

5. Clement Venturini (Fr./AG2R la Mondiale)

6. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo)

7. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott)

8. Hugo Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation)

9. Oliver Naesen (Belg./AG2R la Mondiale)

10. Ryan Gibbons (JAR/NTT),

...

85. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 46:15:24 h

2. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +21 s

3. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +28

4. Romain Bardet (Fr./AG2R la Mondiale) +30

5. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) +32

6. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +32

7. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +44

8. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +1:02

9. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:15

10. Mikel Landa (Šp./Bahrajn McLaren) +1:42

...

91. SAGAN +1:53:23



Bodovacia súťaž:



1. Bennett 243 b

2. SAGAN 175

3. Coquard 157

Poitiers 9. septembra (TASR) – Slovenského cyklistu Petra Sagana preradili rozhodcovia na posledné miesto v skupine v stredajšej 11. etape 107. ročníka Tour de France za nebezpečný manéver v záverečnom špurte. Namiesto pôvodného druhého miesta tak obsadil 85. priečku a prišiel o cenné body v boji o zelený dres. Víťazstvo zaznamenal Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal), ktorý zvládol 167,5 km dlhú trasu zo Châtelaillon-Plage do Poitiers za 4:00:01 h. Na druhé miesto sa posunul Ír Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) a na tretie Belgičan Wouta van Aerta z Jumbo-Visma, ktorý sa Sagan dostal do kontaktu. Na čele celkového poradia sa udržal Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma.V napínavom záverečnom špurte sa Sagan snažil pretlačiť po pravej strane okolo van Aerta a dostal sa s ním do kontaktu, keď vystrčil ľavé rameno. Belgičan z Jumbo-Visma mu to po prejazde cieľom vyčítal, ukázal mu prostredník a podľa informácií miestnych médií sa ihneď obrátil na komisárov. Tí rozhodli, že sa trojnásobný majster sveta v špurte správal nedovolene a preradili ho na posledné miesto skupiny, ktorá prišla do cieľa v rovnakom čase. Saganovi však môžu hroziť aj ďalšie sankcie v podobe odpočtu bodov v bodovacej súťaži, straty času v celkovej klasifikácii či finančnej pokuty.V bodovacej súťaži je Sagan aj po revidovaných výsledkoch na 2. mieste, no prišiel o body a momentálne ich má na konte 175. Prvý Bennett si polepšil a dokopy získal 243 bodov, na tretie miesto sa posunul domáci Bryan Coquard (157 b).Sagana vylúčili z Tour v roku 2017 po incidente s Britom Markom Cavendishom v záverečnom špurte 4. etapy, no Medzinárodná cyklistická únia v decembri oznámila, že išlo o nešťastnú a neúmyselnú udalosť.Aj keď bol v stredu na programe iba jediný kategorizovaný kopec Côte de Cherveux (4. kat., 1,1 km, 4,4%) ďaleko pred cieľom, etapa sa nemusela nevyhnutne skončiť hromadným finišom. Tri kilometre pred koncom totiž na pretekárov čakalo asi kilometer dlhé stúpanie so sklonom okolo 3-4%, na ktorom sa mohli niektorí jazdci pokúsiť o záverečný únik. Ihneď po štarte sa odtrhol domáci Matthieu Ladagnous (FDJ), nikto sa k nemu nepripojil a tak ho balík nechal odísť. O ďalších dvadsať km si vypracovali náskok šiesti silní klasikári Oliver Naesen (AG2R), Jasper Stuyven (Trek), Stefan Küng (FDJ), Lukas Pöstlberger (Bora), Michael Gögl (NTT) a Tom van Asbroeck (Israel) a to už si dali pretekári v pelotóne pozor. Bola to veľká hrozba pre tímy, ktoré spoliehali na hromadný špurt, a tak na čele balíka zvýšili tempo jazdci QuickStep, ku ktorým sa pridala aj Bora. Šestica tak vydržala v úniku len niečo vyše 10 km a potom na čele pokračoval len osamotený Francúz. Situácia sa dlhé kilometre nemenila, tempo pelotónu určovali Belgičania Thomas de Gendt (Lotto) a Tim Declercq (QuickStep) a náskok Ladagnousa držali na troch minútach. Pravdepodobne zdravotné problémy mal Rakúšan Gregor Mühlberger z Bory, ktorý zaostával, niekoľkokrát sa dotiahol do balíka, ale nakoniec nastúpil do auta a Tour sa pre neho skončila.Viac vzruchu priniesla až rýchlostná prémia 59,5 km pred cieľom. Ladagnous zobral 20 bodov, výbornú prácu odviedla dvojica QuickStepu Sam Bennett a jeho rozbiehač Michael Mörköv, ktorí boli na druhom (17 b) a treťom mieste (15 b), štvrtý Sagan získal 13 bodov. Čoskoro sa skončil únik Ladagnousa a pelotón pokračoval do cieľového mesta Poitiers pokope. Plynulú jazdu narušil pád, po ktorom musel opustiť Tour výborný vrchár Ion Izagirre, čo je veľká strata pre Astanu. Po vjazde do Poitiers, šesť kilometrov pred koncom zaútočil Saganov kolega Lukas Pöstlberger, dostihli ho len Bob Jungels a Kasper Asgren z QuickStepu a trojica mala pred záverečným stúpaním malý náskok. Na kopci ich však balík dobehol a nasledoval vyrovnaný a napínavý špurt, ktorý vyhral Caleb Ewan. Druhý finišoval Sagan a tretí Bennett.