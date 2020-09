Sagan si výrazne skomplikoval situáciu

Poitiers 9. septembra (TASR) – Najskôr to vyzeralo na najlepší výsledok na tohtoročnej Tour, no nakoniec z toho je veľká komplikácia v boji o ôsmy zelený dres. Slovenský cyklista Peter Sagan dostal po nebezpečnom manévri v 11. etape trest a na lídra bodovačky Sama Bennetta z Írska stráca už 68 bodov.



Sagan tak po 11. etapa skončil s tým, s čím ju začal. Na konte má 175 bodov, kým jeho najväčší súper až 243. Slovenský pretekár v doterajších etapách za Írom zaostával a pred pár dňami sa vyjadril, že v krátkych dojazdoch je od neho pomalší. Aj preto sa ho Bora pokúsila úspešne odpútať v 7. etape, no Sagan mal v jej závere smolu. Zradila ho technika a nemohol bojovať o popredné priečky. Teraz prišiel o množstvo bodov po treste.



Tridsaťročný Slovák po etape vyhlásil, že sa iba snažil vyhnúť bariére, no traťoví komisári mali iný názor a okrem 30 bodov za 2. miesto mu odobrali aj ďalších 13.



„Dnes som bol rýchly a v špurte som sa snažil prejsť na pravú stranu. Jedného pretekára som obišiel ľahko, ale potom sa to poriadne zúžilo. Musel som sa posunúť, aby som sa vyhol bariéram a ako výsledok ma preradili na 85. miesto," uviedol Sagan na oficiálnej stránke svojho tímu.



Incident sa odohral v záverečnom špurte. Ten bol od začiatku veľmi hektický a dopredu sa dralo množstvo šprintérov. Sagan sa snažil pretlačiť po pravej strane okolo Wouta van Aerta, no tam nebolo veľa miesta a tak sa s Belgičanom dostal do kontaktu, keď vystrčil ľavé rameno a vytvoril si tak priestor. Pretekár Jumbo-Visma mu po prejazde cieľom adresoval tvrdé slová i zdvihnutý prostredník.



„Bol som taký šokovaný a nahnevaný, že som použil veľmi nepekné slovo a potom som sa mu snažil povedať, že takto sa to nerobí a nepáči sa mi, čo spravil. Naspäť sa mi vrátili len ostré slová, takže bolo ťažké viesť konverzáciu. V momente, keď som pri finiši na sebe niečo cítil, bol som šokovaný a veľmi som sa bál," opísal momenty po incidente.



Športový riaditeľ Bory Enrico Poitschke akceptoval verdikt a povedal, že Sagan sa súpera nechcel dotknúť tak silno. „Peter bol v šprinte v dobrej pozícii, potom bol trochu zablokovaný, ale zbadal možnosť ísť v posledných metroch na bariéry a pokúsiť sa vyhrať etapu. Van Aerta sa dotkol tvrdšie, ako by si prial a nakoniec ho preradili na 85. miesto. Neskončilo sa to pre nás dokonale, ale musíme to akceptovať."



Sagan zažil podobnú situáciu v roku 2017, no vtedy to preňho dopadlo oveľa horšie. Po incidente s Britom Markom Cavendishom v záverečnom špurte 4. etapy ho komisári úplne vylúčili z pretekov. Sagan sa bránil a nakoniec dosiahol aspoň čiastočný úspech, keď Medzinárodná cyklistická únia v decembri toho toku oznámila, že išlo o nešťastnú a neúmyselnú udalosť. Slovák však vtedy prišiel o možnosť získať šiesty zelený dres za sebou a vyrovnať historický rekord Nemca Erika Zabela, ktorému sa to podarilo v rokoch 1996-2001. Sagan síce dosiahol na šiesty a siedmy dres v nasledujúcich dvoch ročníkoch, no už mal prerušenú sériu.



Doteraz platilo, že vždy, keď dokončil Tour, dokončil ju v zelenom. Tentoraz sa však ocitol v pozícii pretekára, ktorý musí doháňať stratu. Do konca zostáva desať etáp, z toho je jedna časovka, takže body môže zbierať v deviatich. Z nich je skutočne rovinatá len tá posledná s cieľom v Paríži. Saganovi by však mohli vyhovovať aj tri etapy s klasikárskymi profilmi (12., 14., 19.), kde pravdepodobne nebude bojovať o víťazstvo Bennett. V horských etapách sú rýchlostné prémie takmer vždy ešte pred prvým ťažším stúpaním, čiže šanca bude pre viacerých záujemcov o body. „Dnes som prišiel o veľa bodov, ale ešte som nevzdal boj o zelený dres," dodal Sagan.