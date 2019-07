Vrchársku etapu vyhral Teuns

6. etapa Mulhouse - Planche des Belles Filles (160 km):



1. Dylan Teuns (Belgicko/Bahrain Merida) 4:29:03 hodiny

2. Giulio Ciccone (Taliansko/Trek - Segafredo) + 11 sekúnd

3. Xandro Meurisse (Belgicko/Wanty - Gobert) + 1:05 minúta

4. Geraint Thomas (Veľká Británia/Team Ineos) + 1:44 m.

5. Thibaut Pinot (Francúzsko/Groupama - FDJ)

6. Julian Alaphilippe (Francúzsko/Deceuninck - Quick-Step) obaja + 1:46 m.

7. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar)

8. Emanuel Buchmann (Nemecko/BORA - hansgrohe) obaja + 1:51 m.

9. Jakob Fuglsang (Dánsko/Astana)

10. Mikel Landa (Šp./Movistar) obaja + 1:53 m.

...

128. P. SAGAN (Bora/Hansgrohe) + 20:38



Celkové poradie po 6. etape:



1. Ciccone 23:14:55 hodín

2. Alaphilippe + 6 sekúnd

3. Teuns + 32 s.

4. George Bennett (Nový Zéland/Team Jumbo) + 47 s.

5. Thomas + 49 s.

6. Egan Bernal (Kolumbia/Team Ineos) + 53 s.

7. Pinot + 58 s.

8. Steven Kruijswijk (Holandsko/Team Jumbo) + 1:04 minúta

9. Michael Woods (Kanada/EF Education First) + 1:13 m.

10. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF Education First) + 1:15 m.

...

64. P. SAGAN (Bora/Hansgrohe) + 19:48 m.



Bodovacia súťaž:



1. SAGAN 144 bodov

2. Matthews 98 b.

3. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-Quick Step) 92 b.



Vrchárska súťaž:



1. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) 43 bodov

2. Ciccone 30 b.

3. Meurisse 27 b.

Planche des Belles Filles 11. júla (TASR) – Belgický cyklista Dylan Teuns triumfoval v 6. etape 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Bahrajn Merida zvládol náročnú horskú 160 kilometrovú trať z Mulhouse do Planche des Belles Filles za 4:29:03 h. Na druhom mieste skončil Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) s odstupom 11 sekúnd, a tretí bol Belgičan Xandro Meurisse z tímu Wandy Gobert (+ 1:05 m).Ciccone zároveň vyzliekol zo žltého dresu Francúza Juliana Alaphilippa, ktorý stráca na nového lídra šesť sekúnd. Slovák Peter Sagan prišiel do cieľa s viac ako 20-minútovou stratou na 128. mieste a zostal na čele bodovacej súťaže s náskokom 46 bodov na Michaela Matthewsa z Austrálie.Prvá vážna previerka pre vrchárov bola spestrená o sedem horských prémií, pričom cieľ bol na vrchole kopca 1. kategórie Planche des Belles Filles. Pelotón išiel pokope iba osem kilometrov, potom sa z neho odtrhlo 14 pretekárov.Na čelo sa dostali Thomas De Gendt, Tim Wellens (obaja Lotto-Soudal), Julien Bernard, Giulio Ciccone (obaja Trek-Segafredo), Benoit Cosnefroy (Ag2r), Dylan Teuns (Bahrajn-Merida), Serge Pauwels (CCC), Nikias Arndt (Sunweb), Nils Politt (Kaťuša-Alpecin), Natnael Berhane (Cofidis), Fabien Grellier (Total Direct Energie), Xandro Meurisse, Andrea Pasqualon (obaja Wanty Gobert) a André Greipel (Arkéa-Samsic).Vedúca skupina sa postupne s pribúdajúcimi kopcami trhala, do cieľa spolu prišla iba dvojica Teuns - Ciccone. V závere mal viac síl Belgičan, ktorý v celkovej klasifikácii poskočil na tretie miesto.uviedol víťaz pre televíziu Eurosport.Veľmi dobre si počínal aj obhajca vlaňajšieho prvenstva Geraint Thomas z tímu Ineos. V etape skončil štvrtý, v celkovej klasifikácii stráca na Cicconeho 49 sekúnd.Sagan sa prepadol v celkovom hodnotení z 9. na 64. miesto.povedal Sagan pre RTVS.Zajtra je na programe 7. etapa, najdlhšia na tohtoročnej Tour. Jazdcov vráti opäť na rovinu, ale dve tretiny sa odohrajú na zvlnenom teréne. Sú na ňom krátke stúpania, najvýraznejšou prekážkou budú tri horské prémie.