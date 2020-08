TdF: V Lotte mali pozitívny a podozrivý test,viacero ľudí odišlo domov

Nice 27. augusta (TASR) - Belgický cyklistický tím Lotto Soudal poslal dva dni pred štartom Tour de France viacerých členov realizačného tímu domov po tom, ako mali "nie negatívne" testy na koronavírus.



Vedenie stajne informovalo, že mechanik a člen pomocného personálu mali "jeden pozitívny a jeden podozrivý výsledok." Lotto okamžite poslalo oboch domov a takisto ich spolubývajúcich. "Bezpečnosť zostáva prioritou číslo jedna. Dúfame, že dvojica sa zotaví a že Tour príde až do Paríža so zdravými účastníkmi," píše sa vo vyhlásení tímu.



Tour mala pôvodne odštartovať v júli, no pre pandémiu koronavírusu presunuli jej začiatok až na záver augusta. Organizátori chcú udržať 22 tímov v takzvanej "pretekovej bubline", do ktorej sa dostanú len cyklisti a členovia tímov, ktorí mali pred štartom dva negatívne testy. Jeden z nich museli absolvovať tento týždeň v mobilnom laboratóriu v Nice.



Koronavírusový protokol Tour hovorí, že organizátori vylúčia celú stajňu, pokiaľ budú mať dvaja jej jazdci či zamestnanci pozitívne testy, alebo budú vykazovať silné symptómy nákazy koronavírusom. Tento scenár bude platiť, len ak sa vyskytnú dva a viac pozitívnych testov počas siedmich dní. Informovala o tom agentúra AP.