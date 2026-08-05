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Volleringová vyhrala 5. etapu, na čele je Reusserová
Na tretiu priečku sa posunula Niewiadomá (+1:17 min).
Autor TASR
Belleville-en-Beaujolais 5. augusta (TASR) - Holandská cyklistka Demi Volleringová zvíťazila v stredajšej 5. etape ženskej edície pretekov Tour de France. Pretekárka tímu FDJ United - Suez triumfovala na 140 km dlhej kopcovitej trati z Maconu do Belleville-en-Beaujolais časom 3:53:54 hodiny. Druhá finišovala v rovnakom čase Marlen Reusserová zo Švajčiarska (Movistar) a tretia bola Kasia Niewiadomá z Poľska (Canyon).
Na čele celkové poradia je víťazka utorkovej časovky Reusserová s náskokom dvanástich sekúnd pred Volleringovou. Na tretiu priečku sa posunula Niewiadomá (+1:17 min).
Na čele celkové poradia je víťazka utorkovej časovky Reusserová s náskokom dvanástich sekúnd pred Volleringovou. Na tretiu priečku sa posunula Niewiadomá (+1:17 min).
Tour de France - ženy
výsledky 5. etapy (Macon - Belleville-en-Beaujolais, 140,0 km):
1. Demi Volleringová (Hol./FDJ United-SUEZ) 3:53:54 h, 2. Marlen Reusserová (Švaj./Movistar), 3. Kasia Niewiadomá (Poľ./Canyon/Sram) obe rovnaký čas
celkové poradie:
1. Reusserová 15:41:18 h, 2. Volleringová +12 s, 3. Niewiadomá +1:17
výsledky 5. etapy (Macon - Belleville-en-Beaujolais, 140,0 km):
1. Demi Volleringová (Hol./FDJ United-SUEZ) 3:53:54 h, 2. Marlen Reusserová (Švaj./Movistar), 3. Kasia Niewiadomá (Poľ./Canyon/Sram) obe rovnaký čas
celkové poradie:
1. Reusserová 15:41:18 h, 2. Volleringová +12 s, 3. Niewiadomá +1:17