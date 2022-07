Médiá reagujú na Vingegaarda: Infikoval Dánsko žltou horúčkou

Paríž 25. júla (TASR) - Ohlasy svetových médií na 109. ročník cyklistických pretekov Tour de France a premiérové víťazstvo Dána Jonasa Vingegaarda v drese Jumbo-Visma:





Politiken (Dán.): "Ak to nie je najväčší športový úspech Dánska, tak je to veľmi blízko. Jonas Vingegaard je po triunmfe na Tour de France rovný s futbalovými majstrami Európy z roku 1992 a s Caroline Wozniackou, doteraz jedinou Dánkou, ktorá vyhrala tenisový Grand Slam a bola na čele rebríčka WTA. Vingegaard po štvrťstoročí zopakoval úspech Bjarneho Riisa, ktorý je napriek tomu, že sa neskôr priznal k dopingu, stále prvý dánsky víťaz Tour."



Ekstra Bladet (Dán.): "Tour de France 2022 nie je len žltá. Svojím spôsobom je aj červená a biela. V sobotu cestovali do Paríža tisícky Dánov, aby na vlastné oči videli Jonasa Vingegaarda a oslavovali len druhého dánskeho víťaza Tour. To sme ako národ nezažili 26 rokov."



B.T. (Dán.): "Bola to najkrajšia Tour všetkých čias. Dánski chlapci dokázali to, čo nikto nepovažoval za možné. Na suverénny triumf Jonasa Vingegaarda a dokopy štyri dánske etapové víťazstvá sa nikdy nezabudne.: Zažili sme jeden z najväčších výkonov v športovej histórii Dánska. Najväčších v miléniu! Vingegaard infikoval celé Dánsko žltou horúčkou a zmietol dopingový tieň 90. rokov."



Berlingske (Dán.): "Tour de France 2022 bola Tour odvážnych, inovatívnych a nepredvídateľných. Asi nikdy sme nevideli Tour, ktorá bola taká zábavná a nepredvídateľná. Ďakujeme za Tour, Jonas."



The Guardian (V.Brit.): "Jonas Vingegaard získal slávu Tour de France a zničil auru neporaziteľnosti Tadeja Pogačara."



The Sun (V.Brit.): "Jonas Vingegaard vyhral Tour de France - len päť rokov po tom, ako pracoval v rybej továrni. Dvadsaťpäťročný Dán chodil ráno do fabriky a poobede trénovať na bicykel. Teraz vyhral Tour a svoje meno zapísal do histórie cyklistiky."



Marca (Šp.): "Dán zo skromných pomerov, ktorý skončil vlani druhý, získal svoj triumf po skvelej práci Jumo-Visma."



Mundo Deportivo (Šp.): "Vingegaard ukázal svoje ambície, keď sa obliekol do žltého po 11. etape s cieľom na Col du Granon."



Le Figaro (Fr.): "Dánsko pretkalo červenou a bielou niťou Tour de France."



Kurier (Rak.): "Všetci za jedného: Vingegaard vyhral vďaka tímovému duchu."