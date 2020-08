TdF: Sagan chce v Nice útočiť na víťazstvo: Bude to trochu lotéria

Nice 28. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan zabojuje na svojej deviatej Tour de France o ôsmy zelený dres. Pred štartom 107. ročníka je opäť najväčší favorit na víťazstvo v bodovacej súťaži a nahráva mu aj fakt, že jeho dvaja najväčší súperi tento boj už vopred vzdali. Má však aj jeden krátkodobý cieľ - vyhrať sobotnú úvodnú etapu so štartom a cieľom v Nice a obliecť si aspoň na jeden deň žltý dres pre lídra priebežnej klasifikácie.



"Mojím želaním je snažiť sa zajtra zabojovať o víťazstvo. Uvidíme, či som schopný zvládnuť kopce," uviedol Sagan na piatkovej online tlačovej konferencii. TdF 2020 odštartuje v sobotu 29. augusta v známom prímorskom meste Nice 170 km dlhou zvlnenou etapou, v ktorej chce trojnásobný majster sveta zaútočiť na triumf. "Prečo nie? Po prvej etape to bude v tej druhej ťažšie, tá je náročnejšia. Tretia etapa by mohla byť OK. Ak sa do záverečného špurtu zapoja všetci šprintéri, bude to trochu lotéria. Ak si zvolím niektoré náročnejšie etapy a úspešne prejdem cez kopce, budem mať väčšiu šancu."



Jazdec nemeckého tímu Bora-Hansgrohe si vlani vybojoval siedmy zelený dres a osamostatnil sa v historických tabuľkách na prvom mieste pred Nemcom Erikom Zabelom, teraz môže svoje maximum ešte vylepšiť. Cestu za ním mu podľa odborníkov mali najviac skomplikovať čistokrvný šprintér Caleb Ewan z Austrálie (Lotto Soudal) a belgický klasikár Wout van Aert (Jumbo-Visma). Obaja však tesne pred štartom vyhlásili, že sa zamerajú na iné ciele. "Priorita pre náš tím je žltý dres, takže ísť aj pre zelený a bojovať o každú rýchlostnú prémiu či body v cieli je pri iných povinnostiach nemožné. Chcem sa na to zamerať v ďalších rokoch, no teraz to nie je môj plán," uviedol van Aert, ktorý pricestoval na Tour vo skvelej forme. Po reštarte kalendára vyhral Miláno - San Remo i Strade Bianche, získal etapu na Critérium du Dauphiné, kde si vybojoval aj zelený dres, a triumfoval aj v časovke na národnom šampionáte.



Ewan dosiahol pri vlaňajšej premiére tri etapové triumfy a v boji o zelený dres skončil druhý so stratou 68 bodov na Sagana. Na predštartovej tlačovke však uviedol, že bodovacia súťaž nebude jeho primárny cieľ: "Ak mám byť úprimný, nesústredím sa na to. Bodovacia súťaž nie je tento rok nastavená pre čistého šprintéra. V dňoch, keď sa ja budem sústrediť k finišu, získajú Sagan a van Aert veľa bodov," uviedol.



Sagan môže okrem ďalšieho zeleného dresu pridať do zbierky aj etapové vavríny. Dokopy ich má na konte dvanásť, posledný triumf dosiahol vlani v 5. etape po hromadnom špurte v Colmare, keď zdolal práve van Aerta. Rovinatých či zvlnených etáp je tento rok v programe dokopy deväť, no čisté "placky" sú len 10., 11. a záverečná 21. Do ostatných pridali organizátori aj kopce a tak sú stavané viac na klasikárov, či odolnejších šprintérov. To by mohlo vyhovovať práve Saganovi. V hromadných dojazdoch majú šancu okrem neho, van Aerta a Ewana aj Ír Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), Nór Alexander Kristoff (SAE-Team Emirates), čerstvý majster Európy Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) z Talianska, jeho krajan Elia Viviani (Cofidis) či Belgičan Greg Van Avermaet (CCC).



V širšom okruhu je aj Nils Politt z Israel Start-Up Nation. Druhý muž vlaňajšieho ročníka Paríž - Roubaix zmení na konci sezóny dres a bude pôsobiť práve v Bore. Po oznámení jeho prestupu sa v nemeckých médiách začalo špekulovať o budúcnosti Sagana a tieto úvahy podporili aj slová tímového šéfa Ralpha Denka: "Uvidíme, ako sa Saganova budúcnosť u nás vyvinie. Je jedným z najdrahších profesionálov v cyklistike. Na konci roku vyhodnotíme Saganove vystúpenia a uvidíme, ako to pôjde."



Tridsaťročný Slovák prišiel do tímu v roku 2017 a zmluva mu vyprší v roku 2021. V Nemecku sa tak špekuluje, že práve výkony na Tour a následne na Gire d'Italia rozhodnú o jeho budúcnosti.