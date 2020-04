Spoločné cyklistické majstrovstvá pravdepodobne nebudú

Bratislava 24. apríla (TASR) - Tohtoročný spoločný šampionát cestných cyklistov Slovenska a Česka sa s veľkou pravdepodobnosťou neuskutoční a mali by sa tak konať majstrovstvá každej krajiny zvlášť. Organizácia najväčších etapových pretekov pod Tatrami Okolo Slovenska zatiaľ nie je ohrozená, no uvažuje sa o posunutí štartu o dva týždne neskôr. Rozhodujúce slovo v tomto procese môže mať Peter Sagan. Pre TASR to uviedol prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.



Spoločné MSR a MČR sa mali uskutočniť 18. až 21. júna v českom Opočne, no organizátori ich museli pre pokračujúcu pandémiu koronavírusu odložiť. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) medzičasom stanovila predbežný nový termín pre všetky národné šampionáty na 22. a 23. augusta. V prípade spoločného šampionátu dvoch krajín je však aj tento dátum diskutabilný, v Európe sa postupne uvoľňujú domáce karanténne opatrenia, no nie je známe, kedy sa otvoria hranice. "Je tam veľa otázok o účasti najlepších cyklistov z oboch krajín. Mám informáciu z Českého zväzu, že organizátori uvažujú o odstúpení spoločných majstrovstiev, v tom prípade by sme urobili každá krajina vlastný šampionát a na budúci rok by sme pokračovali v tom spoločnom v Čechách. Tieto informácie však ešte nie sú oficiálne," povedal Privara.



Tradičným vrcholom domáceho kalendára je Okolo Slovenska. Etapové podujatie by malo podľa pôvodného termínu odštartovať 16. a vyvrcholiť 19. septembra, teda deň pred štartom majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Slovenským organizátorom však skrížili plány tí francúzski, keď presunuli najslávnejšie preteky Tour de France na 29. augusta až 20. septembra. Privara pre TASR priznal, že preto uvažujú o posunutí štartu na 30. septembra.



"Týždeň pred MS bol vynikajúci termín, ale skočila sa nám tam Tour a vieme, že Peter Sagan pôjde pravdepodobne francúzske preteky. Keďže naša priorita bola dostať ho sem, tak to vyzerá tak, že by sme podujatie posunuli na termín týždeň po MS, čiže asi 30. septembra až 3. alebo 4. októbra. Niekedy po tom by sa malo začať Giro d'Italia. Oslovili sme Petrov tím, či dá prednosť Tour, Giru, alebo bude uvažovať o oboch, čo nie je veľmi pravdepodobné. Od jeho rozhodnutia bude závisieť, či posunieme Okolo SR."



Definitíva by mohla padnúť 15. mája, keď zasadne organizačný výbor podujatia. "Budeme však čakať na rozhodnutie Peťa Sagana a ako sa vyvinie situácia s pandémiou. Teraz nám nikto nedá istotu, ale v tom máji už budem o krôčik vpred."