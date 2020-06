Terpstra sa bude liečiť do troch mesiacov a zrejme nestihne TdF

Amsterdam 17. júna (TASR) - Holandský cyklista Niki Terpstra sa bude liečiť zo zranení, ktoré utrpel počas utorkového tréningu, asi tri mesiace. Potvrdil to jeho tím Total Direct Energie. Tridsaťšesťročný jazdec tak zrejme nestihne tohtoročnú Tour de France (29. augusta - 20. septembra).



Terpstra počas jazdy medzi mestami Enkhuizen a Lelystad zbadal skupinku husí a pri snahe sa im vyhnúť zavadil o kameň a spadol. Po nehode ho transportovali do nemocnice, kde mu diagnostikovali pneumotorax, zlomeniny rebier a kľúčnej kosti a ďalšie zranenia. "Utrpel úraz hlavy, pomliaždeniny chrbta a potrebuje drenáž pľúc. Stále je na jednotke intenzívnej starostlivosti, ale o dva, tri dni ho asi prepustia do domácej liečby. Tá pri podobných zraneniach trvá desať až dvanásť týždňov," citoval portál cyclingnews.com stanovisko tímu Total Direct Energie.