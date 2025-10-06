< sekcia Šport
Tím Israel Premier-Tech zmení po protestoch svoj názov
Tlak na zmenu názvu vyvíjali viacerí komerční partneri zoskupenia, po incidentoch ju vyžadoval ju titulárny sponzor Premier Tech.
Autor TASR
Paríž 6. októbra (TASR) - Profesionálny cyklistický tím Israel Premier-Tech zmení svoj názov, aby sa odklonil od „izraelskej identity“. Rozhodnutie prišlo po tom, čo sa v uplynulých mesiacoch stal terčom propalestínskych protestov v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom v Gaze. Z vedenia tímu navyše odstúpi spolumajiteľ a zakladateľ stajne, kanadsko-izraelský milardár Sylvan Adams.
„S pevným záväzkom voči našim jazdcom, zamestnancom a partnerom bolo prijaté rozhodnutie o premenovaní a rebrandingu tímu, čím sa odkloníme od jeho súčasnej izraelskej identity. V športe si pokrok často vyžaduje obete a tento krok je nevyhnutný pre zabezpečenie budúcnosti tímu,“ uvádza sa vo vyhlásení stajne s tým, že od sezóny 2026 sa Sylvan Adams rozhodol odísť od svojho každodenného pôsobenia vo vedení a už nebude komunikovať v mene tímu.
Tlak na zmenu názvu vyvíjali viacerí komerční partneri zoskupenia, po incidentoch ju vyžadoval ju titulárny sponzor Premier Tech. Kanadská nadnárodná spoločnosť očakávala odstránenie slova Izrael, proti ktorému protestovali propalestínski demonštranti počas viacerých podujatí.
Vrchol protestov zažili organizátori na tohtoročnej Vuelte, ktorí skrátili niektoré etapy a tú záverečnú s finišom v Madride museli neutralizovať. Israel-Premier Tech už počas podujatia reagoval skrátením názvu tímu na IPT. Demonštrácie sa uskutočnili aj počas pretekov Grand Prix Montreal či Grand Prix Quebec, v ktorých blízkosti má spoločnosť Premier Tech svoje sídlo. Tím sa z bezpečnostných dôvodov nezúčastnil ani na pretekoch Giro dell'Emilia.
Tím zatiaľ neoznámil, aký bude jeho nový názov. Chce však pokračovať v stanovenom cieli rozvíjať talenty, ktorý je súčasťou koncepcie od vzniku tímu pred jedenástimi rokmi. „Hoci nás čaká nová kapitola, tím zostane verný svojmu zakladajúcemu sľubu - rozvíjať cyklistické talenty z celého sveta,“ uviedla stajňa. Informovala agentúra AFP.
