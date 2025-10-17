< sekcia Šport
Tretiu etapu Okolo Holandska zrušili
Podľa riaditeľa pretekov Thijsa Rondhuisa to zapríčinila chýbajúca podpora zo strany polície.
Autor TASR
Sittard 17. októbra (TASR) - Tretiu etapu cyklistických pretekov Okolo Holandska zrušili pre opakované incidenty s autami na trati. Pelotón najprv po 30 kilometroch ohrozilo vozidlo v protismere, tesne po vyriešení situácie sa na ceste objavilo ďalšie auto a pretekári odmietli pokračovať. Súčasťou štartovej listiny je aj Slovák Lukáš Kubiš.
Podľa riaditeľa pretekov Thijsa Rondhuisa to zapríčinila chýbajúca podpora zo strany polície. S týmto problémom bojujú holandskí organizátori už dlhšie, z kapacitných dôvodov chýbajú najmä policajné motocykle.
Usporiadatelia sa tak musia spoliehať na dobrovoľníkov, ktorí si podľa nich nesplnili svoje povinnosti. „Dvadsaťpäť ľudí nebolo tam, kde malo byť. Etapu sme zrušili pre bezpečie pretekárov, no aj ako upozornenie pre políciu, pretože bez nej to v budúcnosti nepôjde,“ vyjadril sa Rondhuis podľa portálu cyclingnews. Pretekárov čakajú ešte dve etapy. Kubiš, pre ktorého ide o vrchol sezóny, je v celkovom poradí na priebežnom 16. mieste (+54 s).
