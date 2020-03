Cyklistika: Tri marcové klasiky v Belgicku zrušili

Berlín 12. marca (TASR) - Belgický región Flámsko zrušil všetky športové podujatia v krajine naplánované na marec. Znamená to, že sa neuskutočnia ani tri klasiky spadajúce do najvyššej kategórie World Tour Svetovej cyklistickej únie (UCI), ktorými sú Bruggy-De Panne, E3 Harelbeke a Gent-Wevelgem.



Druhý "monument" sezóny Okolo Flámska, na ktorý sa zameriava aj slovenský cyklista Peter Sagan, zatiaľ zostáva v kalendári. Na programe je 5. apríla. Prvú z pätice najprestížnejších klasík Miláno-San Remo už epidémia koronavírusu znemožnila odjazdiť. Informácie pochádzajú z agentúry SID.



V Belgicku evidujú k štvrtku 19.00 SEČ 314 prípadov ochorenia, traja ľudia zomreli. V Kanade zaznamenali 117 prípadov a jedno úmrtie. Počet smrteľných obetí sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo k štvrtkovému večeru zvýšil na 4718, v 116 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 127.000 osôb.