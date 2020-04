Cyklistika: UCI pozastavila sezónu do 1. júna

Paríž 1. apríla (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) v stredu predĺžila prerušenie sezóny do pondelka 1. júna. Okamžite na to zareagovali aj predstavitelia prestížneho podujatia Critérium du Dauphiné a rozhodli sa ho preložiť na zatiaľ neurčený termín. Dôvodom je pandémia koronavírusu.



Osemdňové podujatie je pre množstvo cyklistov každoročne posledná pretekárska príprava pred štartom Tour de France. Tento rok sa malo kritérium konať od 31. mája do 7. júna, organizátori na oficiálnej stránke uviedli, že hľadajú náhradný termín.



Po poslednom rozhodnutí UCI tak visí ešte väčší otáznik nad štartom Tour de France. Slávne podujatie by sa malo konať od 27. júna do 19. júla, organizátori rozhodnú o jeho osude do 15. mája.



Jedným z možných scenárov je, že by sa preteky konali bez účasti divákov. Načrtla to francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová. Bývalý prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) Brian Cookson zasa navrhol, aby sa všetky preteky Grand Tour išli v skrátenej verzii dvoch týždňov a mohli by trvať od konca júla do konca sezóny. Tour sa prvýkrát konala v roku 1903 a zrušili ju iba počas dvoch svetových vojen.



Vo Francúzsku evidovali v stredu večer viac ako 56-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 4032 mŕtvych. Celosvetovo je v 203 krajinách/územiach potvrdených už vyše 918-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 46.000 osôb.