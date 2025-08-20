Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
V 1. etape Renewi Tour zvíťazil Merlier, Kubiš finišoval bez straty

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Merlier dosiahol 13. etapové víťazstvo v sezóne, čo je po Tadejovi Pogačarovi druhý najlepší výkon ročníka.

Autor TASR
Breskens 20. augusta (TASR) - Belgičan Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step zvíťazil v 1. etape 20. ročníka cyklistických pretekov Renewi Tour. Rýchlu, 182,6-kilometrovú holandskú trať z Terneuzenu do Breskensu zvládol za 3:40:05 hod. po tom, čo uspel v záverečnom špurte. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa len tesne do neho nedostal.

Merlier dosiahol 13. etapové víťazstvo v sezóne, čo je po Tadejovi Pogačarovi druhý najlepší výkon ročníka. V utorok je na programe rovinatá etapa z Blankenberge do Ardooie s dĺžkou 169 km.



Renewi Tour, 1. etapa (Terneuzen - Breskens, 182,6 km):

1. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:40:05 hod., 2. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 3. Juan Sebastian Molano Benavides (Kol./UAE Team Emirates-XRG), 4. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic Post); 5. Biniam Girmay Hailu (Eritrea/Intermarche-Wanty), 6. Ben Turner (V. Brit./Ineos Grenadiers) všetci + 0 sek., ... Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets) + 0
