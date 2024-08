Milan sa stal víťazom tretej etapy Renewi Tour

výsledky 3. etapy Renewi Tour (Blankenberge - Ardooie, 185,50 km):



1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 3:58:30 h, 2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Maximilian Walscheid (Nem./Team Jayco AlUla), 4. Arnaud Demare (Fr./Arkéa - B&B Hotels), 5. Gleb Syrica (Rus./Astana Qazaqstan Team), 6. Jules Hesters (Belg./Team Flanders - Baloise), 7. Gerben Thijssen (Belg./Intermarché-Wanty), 8. Davide Persico (Tal./BWB), 9. Stefan Bissegger (Švajč./EF Education-EasyPost), 10. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny)



celkové poradie po 3. etape:



1. Alec Segaert (Belg./Lotto Dstny) 7:55:17 h, 2. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) + 7 s, 3. Tobias Foss (Nór./Ineos Grenadiers) + 11. 4. Tim Wellens (Belg./UAE Team Emirates) + 16, 5. Ben Turner (V. Brit./Ineos Grenadiers) + 22, 6. Christophe Laporte (Fr./Team Visma) + 23, 7. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek), 8. Maximilian Schachmann (Nem./Red Bull Bora hansgrohe) + 27, 9. Alberto Bettiol (Tal./Astana Qazaqstan Team) + 28, 10. Remi Cavagna (Fr./Movistar Team) + 30

Ardooie 30. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Jonathan Milan sa stal víťazom piatkovej tretej etapy Renewi Tour. Nadviazal tým na triumf v prvej etape pretekov.Jazdec tímu Lidl-Trek zvládol 185,5 km dlhú trať na území Belgicka, ktorá mala rovinatý profil a viedla z Blankenberge do Ardooie, za 3:58:30 h. Druhý finišoval v špurte Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), tretí prišiel do cieľa v rovnakom čase ako víťaz Nemec Maximilian Walscheid (Jayo AlUla).Na čele celkového poradia zostal domáci Belgičan Alec Segaert (Lotto Dstny) so sedemsekundovým náskokom pred Američanom Magnusom Sheffieldom (Ineos Grenadiers).