Preteky Okolo Katalánska: V 6. etape triumfoval Carapaz

Okolo Katalánska - 6. etapa (Salou - Cambrils, 168,6 km):



1. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 4:09:19 h,

2. Sergio Higuita Garcia (Kol./Bora-Hansgrohe) čas ako víťaz,

3. Kaden Groves (Austr./BikeExchange-Jayco),

4. Simone Velasco (Tal./Astana Qazaqstan),

5. Quentin Pacher (Fr./Groupama-FDJ),

6. Jan Bakelants (Belg./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux),

7. Fernando Barceló Aragon (Šp./Caja Rural-Seguros RGA),

8. Dorian Godon (Fr./AG2R Citroen),

9. Mattias Skjelmose (Dán./Trek-Segafredo),

10. Henri Vandenabeele (Belg./Team DSM) všetci +48 s



Celkové poradie :

1. Higuita 26:35:24 h,

2. Carapaz +16 s,

3. Joao Almeida (Portug./UAE Team Emirates) +52,

4. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) +53 s,

5. Juan Ayuso Pesquera (Šp./UAE Team Emirates) +1:08 min,

6. Wout Poels (Hol./Bahrain Victorious) +1:10

Cambrils 26. marca (TASR) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z tímu Ineos Grenadiers sa stal víťazom sobotňajšej 6. etapy pretekov Okolo Katalánska. V šprinte vedúcej dvojice zdolal Kolumbijčana Sergia Higuitu z tímu Bora-Hansgrohe. Tretí prišiel do cieľa na čele skupiny prenasledovateľov Austrálčan Kaden Groves z BikeExchange-Jayco s mankom 48 sekúnd.Do čela celkovej klasifikácie sa posunul Higuita, ktorý má náskok 16 sekúnd pred Carapazom. Doterajší líder Portugalčan Joao Almeida z UAE klesol na 3. priečku s mankom 52 sekúnd.Predposledná etapa pretekov viedla zo Salou do Cambrils a jej dĺžka činila 168,6 km. Mala vrchársky charakter, no najťažší kopec prišiel už v úvode a skôr sa očakával dojazd väčšej skupiny. Carapaz a Higuita sa na vrchu prvej kategórie Coll de Llebres Musara (10,5 km, priemerný sklon 6,0%) odpútali od pelotónu a svoj únik prekvapujúco dotiahli až do konca, hoci mali pred sebou ešte 130 kilometrov.Preteky vyvrcholia záverečnou 7. etapou v nedeľu. Jazdiť sa bude na okruhu v Barcelone s viacerými prejazdmi cez vrch Montjuic.