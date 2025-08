Vacek po ťažkom páde odstúpil z pretekov Okolo Poľska

Walbrzych 6. augusta (TASR) - Český cyklista Mathias Vacek odstúpil z prebiehajúcich pretekov Okolo Poľska. Dôvodom je ťažký pád, ktorý druhý muž priebežného poradia utrpel v stredajšej 3. etape so štartom a cieľom v meste Walbrzych.



Vacek sa zaplietol do pádu skupinky cyklistov 22 kilometrov pred cieľom. Jazdec tímu Lidl-Trek nezvládol v zjazde pravotočivú zákrutu a skončil na zemi mimo cesty. Dvadsaťtriročný český šampión zostal nehybne ležať vedľa stromu. Zranenie mu nedovolilo pokračovať, jeden z favoritov pretekov tak musel odstúpiť. „Žiaľ, Mathias Vacek pre ťažký pád nedokončil 3. etapu. Previezli ho do nemocnice, lebo jeho pera vyžaduje stehy a vykazoval symptómy otrasu mozgu, takže sa podrobí vyšetreniam. Inak je v poriadku,“ informoval jeho tím na sociálnej sieti X. Etapu na štvrťhodinu zastavili a celkové poradie neutralizovali, po triumf si došiel Brit Ben Turner.



Do pádu sa zamotal aj držiteľ žltého dresu Paul Lapeira, Francúz však dokázal nasadnúť späť na bicykel a doraziť do cieľa. Vďaka neutralizácii si udržal celkové vedenie.