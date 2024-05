Van Aert sa vráti do pelotónu na Okolo Nórska: Bude to test

Paríž 17. mája (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert sa po ťažkom páde na konci marca vráti do pelotónu na pretekoch Okolo Nórska. V piatok o tom informoval jeho tím Visma | Lease a Bike.



"Nie som v najlepšej forme. Bude to test, ale teším sa na to," povedal dvadsaťdeväťročný cyklista, ktorý utrpel zlomeniny kľúčnej a hrudnej kosti i rebier, ako aj poškodenie pľúc 27. marca na klasike Dwars door Vlaanderen.



Van Aert počas rekonvalescencie vynechal monumenty Okolo Flámska, Paríž - Roubaix a aj Giro d'Italia. Štvordňové etapové preteky Okolo Nórska sa uskutočnia od 23. do 26. mája.