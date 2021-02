Van Der Poel víťazom 1. etapy Okolo SAE

Na snímke cyklisti počas úvodnej etapy cyklistických pretekov Okolo SAE z Al Dhafry do Al Mirfy (176 km), 21. februára 2021. Foto: TASR/AP

výsledky 1. etapy (Al Dhafra - Al Mifra, 176 km):

1. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) 3:45:47 h,

2. David Dekker (Hol./Jumbo-Visma),

3. Emils Liepins (Lot./Trek-Segafredo),

4. Michael Mörköv (Dán./Deceuninck-Quick-Step),

5. Elia Viviani (Tal./Cofidis),

6. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) - všetci rovnaký čas ako víťaz



priebežné poradie po 1. etape:

1. Van Der Poel 3:45:37 h,

2. Dekker +4 s,

3. Mörköv +6,

4. Joao Almeida (Port./Deceuninck-Quick-Step) +7,

5. Pogačar +8,

6. Liepins +10

Al Mirfa 21. februára (TASR) - Holanďan Mathieu Van Der Poel z tímu Alpecin-Fenix sa stal víťazom nedeľnej úvodnej etapy cyklistických pretekov Okolo SAE z Al Dhafry do Al Mirfy (176 km). Okolo SAE je po zrušení pretekov Tour Down Under úvodným podujatím cyklistickej série World Tour.