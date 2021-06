Van Garderen oznámil ukončenie kariéry

Paríž 15. júna (TASR) - Americký cyklista Tejay Van Garderen oznámil koniec kariéry. Tridsaťdvaročný jazdec tímu Education First absolvuje posledné preteky na domácom šampionáte v Knoxville 20. júna.



Van Garderen skončil dvakrát v prvej päťke celkového poradia Tour de France. V roku 2012 získal biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov na podujatí. "Pozrel som sa do zrkadla a musel som byť k sebe úprimný. Dokážem skrátka menovať osem ľudí, ktorých účasť v tíme dáva väčší zmysel ako tá moja," vysvetlil svoje rozhodnutie podľa AFP Van Garderen.