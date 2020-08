Vedenie tímu Jumbo-Visma suspendovalo Groenewegena

Varšava 7. augusta (TASR) - Vedenie cyklistického tímu Jumbo-Visma suspendovalo Holanďana Dylana Groenewegena, ktorý v stredajšej 1. etape pretekov Okolo Poľska spôsobil ťažký pád Fabia Jakobsena. V záverečnom špurte svojho krajana vytlačil do bariéry.



Jakobsena s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice v Sosnowci, kde sa podrobil päťhodinovej operácii lebky a tvárovej oblasti. V piatok ho lekári prebudili z umelého spánku a v najbližších týždňoch ho čaká rekonvalescencia.



"Rozhodli sme sa, že Dylan nebude až do rozhodnutia disciplinárnej komisie Medzinárodnej cyklistickej únie štartovať na žiadnych pretekoch," uvádza sa vo vyhlásení tímu Jumbo-Visma, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.