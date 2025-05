výsledky 6. etapy Vuelty (Becerril de Campos - Baltanás, 125,7 km):



1. Marianne Vosová (Hol./Visma–Lease a Bike) 3:00:09 h, 2. Mischa Bredewoldová (Hol./Team SD Worx - Protime), 3. Ally Mareé Wollastonová (Aus./FDJ–Suez), ..., 41. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Visma-Lease a Bike) všetky rovnaký čas ako víťazka, 67. Nora JENČUŠOVÁ (SR/BePink-Imatra-Bongioanni) +2:35 min



celkové poradie po 6. etape:



1. Demi Volleringová (Hol./FDJ–Suez)) 15:18:08 h, 2. Anna Van der Breggenová (Hol./Team SD Worx - Protime) +45 s, 3. Marlen Reusserová (Švaj./Movistar) +46, ..., 51. CHLADOŇOVÁ 17:37 min, 115. JENČUŠOVÁ +44:17

Baltanás 9. mája (TASR) - Holandská cyklistka Marianne Vosová sa stala víťazkou šiestej etapy španielskej Vuelty. Pretekárka tímu Visma–Lease a Bike zvládla 125,7 km dlhú trať vedúcu z Becerril de Campos do Baltanásu za 3:00:09 h. Druhá skončila jej krajanka Mischa Bredewoldová z Team SD Worx - Protime, tretia finišovala Austrálčanka Ally Mareé Wollastonová z FDJ–Suez. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová (Visma–Lease a Bike) obsadila 41. miesto, Nora Jenčušová (BePink - Imatra - Bongioanni) prišla do cieľa na 67. priečke so stratou 2:35 min.V celkovej klasifikácií naďalej vedie holandská pretekárka Demi Volleringová (FDI-Suez) s náskokom 45 sekúnd pred krajankou Annou Van Der Breggenovou (Team SD Worx - Protime). Chladoňovej patrí 51. pozície, Jenčušová je 115.