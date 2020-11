Belgičan Wellens vyhral 14. etapu Vuelty

Ourense 4. novembra (TASR) – Belgický cyklista Tim Wellens triumfoval v stredajšej 14. etape 75. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec tímu Lotto-Soudal sa presadil vo finiši šesťčlennej skupiny. Na zvlnenej 256 km dlhej trase z Luga do Ourense skončil druhý Kanaďan Michael Woods z EF Pro Cycling, tretiu priečku obsadil Čech Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quickstep).



Na čele celkovej klasifikácie zostal Slovinec Primož Roglič. Líder zoskupenia Jumbo-Visma prišiel do cieľa v hlavnom pelotóne s takmer štvorminútovou stratou na víťaza. Na čele má naďalej k dobru 39 sekúnd pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom (Ineos-Grenadiers). Tretí je Brit Hugh Carthy (EF) s odstupom 47 sekúnd.



Po dvoch neúspešných pokusoch o únik v úvode etapy sa o čosi neskôr vytvoril únik dňa, z ktorého vzišiel aj víťaz. Vykryštalizovalo sa v ňom sedem jazdcov vrátane Štybara. Postupne získala vedúca skupinka k dobru päť minút pred prenasledovateľmi.



Prvú horskú prémiu získal pre seba z úniku Pierre-Luc Perichon (Cofidis), štyri body na rýchlostnej prémií v Monforte de Lemos si pripísal Štybar. Pelotón išiel aj vplyvom vetra natiahnutý, pokojný priebeh etapy narušila kolízia, po ktorej skončili na zemi Niki Terpstra (Total Direct Energie) a Max Kanter (Sunweb), no obaja pokračovali ďalej.



Po výstupe na druhú horskú prémiu na Alto de Guitara (8,7 km, 3,3%) bral tri body Wellens a v poradí súťaže o bodkovaný dres predstihol Rogliča. Tridsať kilometrov pred cieľom klesol náskok úniku na dve minúty, no pelotón rezignoval na dostihnutie vedúcej skupiny a tá naopak ešte zvýšila odstup. Poslednú horskú prémiu bral Woods. V záverečnom kilometri sa do boja o prvenstvo zapojilo šesť jazdcov, na posledných 500 metroch zostali piati a najviac síl mal pred páskou Wellens.



Vo štvrtok je na programe zvlnená 15. etapa z Mosu do strediska Puebla de Sanabria, najdlhšia súčasť tohtoročného itineráru bude merať 231 km.