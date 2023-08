Vuelta bude bez Sagana, chýba v nominácii TotalEnergies

Paríž 21. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan nefiguruje v nominácii tímu TotalEnergies na španielsku Vueltu. Lídrom stajne na záverečnej Grand Tour v kalendári by mal byť Belgičan Steff Cras, na súpiske, ktorú tím zverejnil na sociálnej sieti, je aj jeho krajan Dries van Gestel a francúzski pretekári Thomas Bonnet, Fabien Doubey, Alan Jousseaume, Pierre Latour, Paul Ourselin a Geoffrey Soupe.



Pôvodne sa očakávalo, že Sagan sa na prestížnom podujatí predstaví, napokon je všetko inak. Jeho neúčasťou na Vuelte sa však otvára možnosť, že by trojnásobný majster sveta mohol štartovať na domácich pretekoch Okolo Slovenska. Tie sa uskutočnia od 13. do 17. septembra. Vuelta a Espaňa štartuje v sobotu 26. augusta v Barcelone a vyvrcholí 17. septembra v Madride.



Poslednou Grand Tour v kariére Sagana tak zostane tohtoročná Tour de France. Slovenský cyklista už dávnejšie potvrdil, že táto sezóna bude jeho poslednou na ceste. Tridsaťtriročný jazdec plánuje v roku 2024 pretekať za tím Specialized Factory Racing v horskej cyklistike a chcel by reprezentovať Slovensko v cross country na budúcoročných OH v Paríži. Na MS v Glasgowe obsadil až 63. miesto, no olympijskú miestenku si môže ešte vybojovať prostredníctvom Svetového pohára alebo vďaka voľnej karte.