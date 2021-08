Caruso vyhral náročnú 9. etapu Vuelty

Alto de Velefique 22. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Damiano Caruso sa stal víťazom 9. etapy 76. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec tímu Bahrain Victorious zvládol 188 km dlhú horskú trasu z Puerta-Lumbreras na vrchol Alto de Velefique za 5:03:14 h. Druhý finišoval líder celkového poradia Primož Roglič z Jumbo-Visma (+1:05 min) a tretí skončil Španiel Enric Mas z Movistaru (+1:06).



V nedeľu bola na programe náročná horská etapa so záverečným dojazdom na Alto de Velefique (13,1 km, 7,2%) a ďalšími troma vrchárskymi prémiami. Cyklistov čakalo dokopy až 4725 výškových metrov.



V úvode sa nikomu nepodarilo dostať do úniku, no pokúšalo sa o to množstvo jazdcov. Pelotón sa začal deliť až na prvom stúpaní na Alto de Cuatro Vientos (10,6 km, 3,6%) a postupne sa vytvorila silná skupina, v ktorej boli Oliver Le Gac, Rudy Molard (Groupama-FDJ), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Robert Stannard (BikeExchange), Romain Bardet, Martijn Tusveld (DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Rafal Majka (UAE Team Emirates), Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Angel Madrazo (Burgos-BH) a Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA). Únik mal 80 km pred cieľom k dobru vyše tri minúty. V pelotóne však stupňovali tempo pretekári Ineosu a Bahrainu, ktorí chceli dostať do problémov Rogliča. Náskok úniku tak klesol na dve minúty.



Vedúca skupina sa rozdelila na dlhom kopci Alto Collado Venta Luisa (29,2 km, 4,3%), na čele sa osamostatnil Caruso, 30 s za ním išla skupina Bardeta, do ktorej sa pripojil aj Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën). Taliansky vrchár však na zjazde výrazne navýšil svoj náskok, bez problémov zvládol aj stúpanie Alto de Castro de Filabres (7,1 km, 3,9%) a pod záverečný kopec si priniesol náskok takmer tri minúty pred prenasledovateľmi - Bardetom, Amezquetom, Majkom a Bouchardom. Pelotón naňho strácal už päť minút.



Caruso si išiel bez problémov po víťazstvo v etape. Na záverečnom stúpaní sa začalo útočiť v pelotóne, najprv to skúsil Adam Yates (Ineos Grenadiers), po ňom vyrazil líder poradia Roglič a na jeho útok dokázal odpovedať len Enric Mas (Movistar). Yates i Egan Bernal (Ineos) odpadli a hlavne Kolumbijčan sa v kopci poriadne trápil. Naopak dobré nohy mal Jack Haig (Bahrain). Caruso si postrážil náskok a jeho dlhý sóloúnik slávil úspech.