Cort vyhral po úniku 6. etapu Vuelty

Výsledky 6. etapy (Requena - Alto de la Montaa de Cullera, 158,3 km):



1. Magnus Cort (Dán./EF Education-Nippo) 3:30:53 h,

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) rovnaký čas,

3. Andrea Bagioli (Tal./Deceuninck-QuickStep) +2 s,

4. Aleksandr Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) +4, 5. Enric Mas (Šp./Movistar) rovnaký čas, 6. Michael Matthews (Aus./BikeExchange) +6, 7. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +8, 8. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) rovnaký čas, 9. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) +9, 10. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +16



Celkové poradie:



1. Roglič 21:04:49 h,

2. E. Mas +25,

3. Lopez +36,

4. Valverde +41, 5. Bernal rovnaký čas, 6. Vlasov +53, 7. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) +58, 8. Lilian Calmejane (Fr./AG2R Citroën) +1:04, 9. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) +1:12, 10. Fabio Aru (Tal./Qhubeka NextHash) +1:17

Alto de la Montaa de Cullera 19. augusta (TASR) - Dánsky cyklista Magnus Cort zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape 76. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne EF Education Nippo bol dlho v úniku a v záverečnom stúpaní odolal útoku favoritov na celkové poradie. Trať z Requeny na vrchol Alto de la Montaa de Cullera dlhú 158,3 km zvládol za 3:30:53 h. Druhý finišoval Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), ktorý sa tak vrátil do červeného dresu, tretí skončil Talian Andrea Bagioli (Deceuninck-QuickStep).Pre dvadsaťosemročného Corta to bolo 19. víťazstvo v kariére a štvrté na Vuelte. "" povedal víťaz.Dvojnásobný obhajca celkového víťazstva Roglič pustil červený dres z rúk v 3. etape, ale vo štvrtok ho získal späť. Pred druhým Enricom Masom zo Španielska (Movistar) má náskok 25 sekúnd. Aj na ďalších dvoch priečkach figurujú pretekári Movistaru, tretí je Kolumbijčan Miguel Angel Lopez (+36 s) a za ním domáci Alejandro Valverde (+41 s).Štvrtková trať mala v úvode zvlnený charakter, od polovice nasledovala úplná rovina, na ktorej sa očakával silný vietor, a samotný dojazd bol na vrchol stúpania Alto de la Montaa de Cullera dlhého dva kilometre s priemerným sklonom 8,7%. V úvode sa snažilo odtrhnúť viacero pretekárov, no pelotón išiel vo vysokom tempe a tak sa to dlho nikomu nedarilo. Únik sa nakoniec sformoval až po 50 km, dostali sa doň Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo), Bert Jan Lindeman (Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) a Ryan Gibbons (UAE Team Emirates). Pätici sa útok podaril a balík ju nechal odísť na takmer sedem minút. Na otvorených cestách však v hlavnom poli stúpala nervozita, keďže nikto nechcel zostať na vetre, a tempo sa výrazne zrýchlilo. Náskok úniku tak začal klesať a 60 km pred cieľom malo kvinteto k dobru už len štyri minúty. Bočný vietor sa snažili využiť najmä pretekári Ineosu, Jumbo-Visma a Movistaru. Balík sa poriadne natiahol a začal sa trhať. Do problémov sa dostal líder EF Education-Nippo Hugh Carthy a 15 km pred cieľom nabral s ďalšími asi 15 jazdcami stratu 20 sekúnd. Jeho tímoví kolegovia ho však dokázali vrátiť späť. Na čele stále išla pätica z úniku, ktorá mala sedem kilometrov pred koncom k dobru stále minútu.Do záverečného kopca vstúpil ako prvý Cort, ktorý sa na stúpaní odtrhol svojím kolegom z úniku. Jeho náskok pred skupinou favoritov rýchlo klesal, ale 500 m pred cieľom sa držal stále pred nimi. Jeho odvážny útok nakoniec slávil úspech, keď na posledných metroch odolal útoku Rogliča. Dvojnásobný obhajca si prišiel po druhé miesto a zároveň červený dres.