Dunbar triumfoval v 11. etape, Roglič skresal manko na lídra

výsledky 11. etapy pretekov Vuelta a Espaňa (Padron - Padron, 166,4 km):



1. Eddie Dunbar (Ír./Team Jayco - AlUla) 3:44:52 h, 2. Quinten Hermans (Belg./Alpecin - Deceuninck), 3. Max Poole (V.Brit./Team dsm-firmenich PostNL) obaja +2 s, 4. Jhonatan Narvaez (Ekv./Ineos Grenadiers), 5. Urko Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma), 6. Filippo Zana (Tal./Team Jayco - AlUla), 7. Ion Izagirre (Šp./Cofidis), 8. Carlos Verona (Šp./Lidl - Trek), 9. Gianmarco Garofoli (Tal./Astana - Qazaqstan Team), 10. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) všetci +4



celkové poradie po 11. etape: 1. Ben O'Connor (Austr./Decathlon AG2R La Mondiale) 43:54:54 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-hansgrohe) +3:16 min, 3. Enric Mas (Movistar Team) +3:58, 4. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +4:10, 5. Mikel Landa (Šp./Soudal - Quick-Step) +4:40, 6. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +5:23, 7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +5:29, 8. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates), 9. Felix Gall (Rak./Decathlon - AG2R - La Mondiale Team) obaja +5:30, 10. George Bennett (N.Zél./Israel - Premier Tech) +5:46

Padron 28. augusta (TASR) - Írsky cyklista Eddie Dunbar triumfoval v stredajšej kopcovitej 11. etape pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Team Jayco-AlUla zaútočil v závere 166,4 km dlhej trasy so štartom aj cieľom v meste Padron a zvíťazil s dvojsekundovým náskokom pred Belgičanom Quintenom Hermansom (Alpecin - Deceuninck) a Angličanom Maxom Pooleom (Team dsm-firmenich - PostNL). Červený dres pre lídra celkového poradia si udržal Austrálčan Ben O'Connor zo stajne Decathlon AG2R La Mondiale, druhý Slovinec Primož Roglič však dokázal skresať manko na lídra o 38 sekúnd a stráca na neho už len 3:16 min.Dunbar slávil tretie víťazstvo v kariére, prvé na Grand Tour vo farbách Jayco-AlUla.povedal šťastný víťaz podľa Cyclingnews.com.Etapa mala kopcovitý profil, jazdcov čakali štyri klasifikované stúpania, po dve tretej a druhej kategórie. Po neprehľadnom úvode, keď bol pelotón miestami poriadne natiahnutý, zostala napokon na čele obrovská 27-členná skupina. V stúpaní na Puerto Aguasantas (5,7 km, 6,1 %) sa táto skupina rozpadla na menšie. Medzitým mal v balíku problémy Richard Carapaz (EF), ktorý spadol a musel sa vracať. V stúpaní sa na čele osamostatnil Xandro Meurisse (Alpecin), do vedúcej skupiny sa dotiahli aj ďalší jazdci vrátane Georga Bennetta (PremierTech) a pelotón následne výrazne spomalil.Meurisse išiel výborne aj v stúpaní, naopak vedúca skupina sa začala trhať. Až smerom k rýchlostnej prémii začal Belgičan mierne strácať. Vedúca skupina potom Meurissea dobehla a blížila sa pod cieľový kopec, kde ju doviedol Marco Frigo (Israel PremierTech) s náskokom 5 minút pred hlavným pelotónom. Tu zaútočil Victor Campanaerts (Lotto) a rozpojil skupinu, odišlo s ním dovedna osem ľudí. Na čele sa postupne vytvorila trojica Carlos Verona (Lidl-Trek), Urko Berradeho (Kern Pharma) a Max Poole (dsm - firmenich). V balíku to rozbehol Aleksandr Vlasov pre Primoža Rogliča, ktorý zabral, O'Connor musel redukovať stratu. V neprehľadnej situácii sa kilometer pred cieľom spojilo na čele približne 15 jazdcov. Záver najlepšie zvládol Dunbar, ktorý v správnom momente zaútočil a slávil etapový triumf. V skupine favoritov prišiel do cieľa Roglič so stratou 3:30 na víťaza, o 38 sekúnd neskôr finišoval O'Connor.