Groves vyhral 4. etapu, na čele zostal Evenepoel

výsledky 4. etapy Vuelty (Andorra la Vella/And. - Tarragona, 184,6 km):



1. Kaden Groves (Aus./Alpecin-Deceuninck) 4:05:41 h, 2. Juan Sebastian Molano (Kol./SAE Team Emirates), 3. Edward Theuns (Belg./Lidl-Trek), 4. Milan Menten (Belg./Lotto Dstny), 5. Dries van Gestel (Belg./TotalEnergies), 6. Orluis Aular (Ven./Caja Rural-Seguros RGA), 7. Hugo Page (Fr./Intermarche-Circus-Wanty), 8. Lewis Askey (V.Brit./Groupama-FDJ), 9. Sean Flynn (V.Brit./DSM-firmenich) všetci rovnaký čas, 10. Andrea Vendrame (Tal./AG2R Citroën) +6 s



celkové poradie:



1. Remco Evenepoel (Belg./Soudal-QuickStep) 12:48:58 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) +5 s, 3. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) +15, 4. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +31, 5. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +33, 6. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora-Hansgrohe) +37, 7. Romain Bardet (Fr./DSM-firmenich) +39, 8. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +41, 9. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +42, 10. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +46

Tarragona 29. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Kaden Groves triumfoval v utorkovej 4. etape 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck sa presadil v záverečnom špurte a 184,6 km dlhú trasu z Andorra la Vella do Tarragony zvládol za 4:05:41 hodiny. Druhý finišoval Kolumbijčan Juan Molano (SAE Team Emirates) a tretí skončil Belgičan Edward Theuns (Lidl-Trek). Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Remco Evenepoel z tímu Soudal-QuickStep.Po náročnej pondelkovej etape so záverečným stúpaním na Arinsal nasledoval pre pelotón pokojnejší deň a počas neho len dva kopce 3. kategórie Alto de Belltall (9,3 km, 3,7 %) a Coll de Lilla (5,2 km, 4,9%). Druhý z nich mal vrchol 30 km pred cieľom. Preto sa očakával hromadný dojazd a boj šprintérov a etapa sa podľa toho aj vyvíjala. Krátko po štarte prišlo k útokom, no balík nechal odísť len trojicu. Do denného úniku sa dostali Eduardo Sepulveda, Ander Okamika a David Gonzalez. Ich náskok sa po 20 km ustálil pod dvoma minútami a situácia sa v podstate nemenila. Na čele pelotónu strážili odstup pretekári DSM a Alpecinu, ktorí pracovali pre svojich šprintérov.Nič sa nezmenilo ani na prvom z dvojice stúpaní 60 km pred cieľom, keďže sa nik nepokúsil odtrhnúť. Na prípadné útoky tak zostala len druhá vrchárska prémia Coll de Lilla, no aj na nej panovala pelotón sa sústredil na hromadný dojazd. Na méte 20 km pred cieľom sa skončil aj únik trojice a balík išiel pokope až do cieľa. V napätom závere prišlo k pádom a na zemi skončili Bryan Coquard, Santiago Buitrago i Marijn van den Berg. V špurte do kopca zaútočil ako prvý Molano, no na jeho zadnom kolese sa vyviezol Groves a pripísal si druhý triumf na Vuelte. Z etapového víťazstva sa tešil aj vlani.V stredu je na programe kopcovitá trasa z Morelly do Burriany dlhá 186,2 km so stúpaním 2. kategórie Collado de la Ibola (11,4 km, 3,9%).