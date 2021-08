Jakobsen vyhral 4. etapu pretekov Vuelta a Espana

Molina de Aragón 17. augusta (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen zvíťazil v 4. etape 76. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Deceuninck-QuickStep sa presadil v hromadnom špurte a 163,9 km dlhú trasu z El Burgo de Osma do Moliny de Aragón zvládol za 3:43:07 h. Druhý finišoval Francúz Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a tretí skončil Dán Magnus Cort (EF Education-Nippo).



Na čele celkového poradia zostal víťaz 3. etapy Rein Taaramäe z Estónska (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Pred druhým Francúzom Kennym Elissondem (Trek-Segafredo) má náskok 25 sekúnd, dvojnásobný obhajca víťazstva Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) stráca 30 s.



V utorok bola na programe rovinatá etapa, no samotný dojazd do cieľa bol do krátkeho kopca. Bolo otázne, ako sa s ním vyrovnajú čistokrvní šprintéri. Krátko po štarte sa odtrhla trojica Španielov Carlos Canal, Angel Madrazo (Burgos-BH) a Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Pelotón ich nechal odísť najviac na štyri a pol minúty, ale inak situáciu kontroloval. Nikto z trojice na čele príliš neohrozoval pretekárov pre celkové poradia a ani tých, ktorí sa chceli pobiť o etapové vavríny. V druhej polovici etapy sa k jazdcom Intermarche, ktorí niesli červený dres, pridali na čele balíka aj cyklisti Alpecinu a Groupama-FDJ a náskok tria začali rýchlo klesať. Rýchlostnú prémiu vyhral Bou, z balíka sa medzi päť bodujúcich dostali Florian Sénéchal (Deceuninck-QuickStep) a Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Približne 50 km pred cieľom sa scvrkol náskok trojice na čele na minútu a jej boj sa chýlil ku koncu. Ešte chvíľu si užili pozornosť televíznych kamier, no 14 km pred cieľom ich pohltil pelotón. V záverečnom špurte mali dobre rozhodnutý finiš pretekári Groupamy, no Demare začal špurtovať príliš ďaleko a v závere ho prekonal Jakobsen.



Smolu v závere mal líder pretekov Taaramäe, ktorý skončil na zemi. Pád však prišiel v ochrannej zóne záverečných troch kilometrov a tak mu rozhodcovia prisúdili rovnaký čas ako mal víťaz. Tridsaťštyriročný Estónec si tak udržal červený dres.