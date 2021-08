Jakobsen vyhral 8. etapu Vuelty, na čele Roglič

výsledky 8. etapy (Santa Pola - La Manga del Mar Menor, 173,7 km):



1. Fabio Jakobsen (Hol./Deceuninck-QuickStep) 3:56:05 h,

2. Alberto Dainese (Tal./DSM),

3. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix),

4. Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe),

5. Juan Sebastian Molano (Kol./UAE Team Emirates),

6. Itamar Einhorn (Izr./Israel Start-Up Nation),

7. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ),

8. Michael Matthews (Aus./BikeExchange),

9. Martin Laas (Est./Bora-Hansgrohe),

10. Piet Allegaert (Belg./Cofidis) všetci rovnaký čas.







celkové poradie:



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 29:14:40 h,

2. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +8 s,

3. Enric Mas (Šp./Movistar) +25,

4. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) +36,

5. Jan Polanc (Slovin./UAE Team Emirates) +38,

6. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +41,

7. Jack Haig (Aus./Bahrain Victorious) +57,

8. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +59,

9. Aleksander Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) +1:06 min,

10. Adam Yates (V. Brit./Ineos Grenadiers) +1:22.

La Manga del Mar Menor 21. augusta (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa stal víťazom 8. etapy Vuelty. Jazdec tímu Deceuninck-QuickStep triumfoval po hromadnom špurte a 173,7 km dlhú trať zo Santa Poly do La Mangy del Mar Menor zvládol za 3:56:05 h. Druhý finišoval Talian Alberto Dainese (DSM) a tretí skončil Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo. Vedie Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), druhý Rakúšan Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) stráca osem sekúnd.Po piatkovej horskej skúške nasledovala v sobotu rovinatá etapa vhodná pre hromadný dojazd. Na záverečnom úseku na lagúne La Manga del Mar Menor však hrozil silný vietor od mora. Krátko po štarte sa dostali do úniku traja Španieli Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) a Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), po 70 km mali k dobru 2:15 min a pelotón situáciu bez problémov kontroloval. Etapa bola pokojná, nekomplikoval ju ani vietor a cyklisti sa blížili k hromadnému dojazdu. Vedúca trojica si 50 km pred páskou držala minútový náskok, no potom sa výrazne zrýchlilo tempo balíka, ktorý o 14 km pohltil únik.V miernom vetre vystupňovali tempo jazdci Astany, ale nepodarilo sa im roztrhať balík. Záverečných 30 km tak išiel pelotón pokope. Na čele sa postupne sformovali "vláčiky" šprintérskych tímov. V hromadnom špurte mal najviac síl Jakobsen a tešil sa z druhého víťazstva v tohtoročnej edícii pretekov.Dvadsaťštyriročný Holanďan vyhral aj 4. etapu a v 2. a 5. skončil na 2. mieste. Po sobotnom triumfe si znova obliekol zelený dres pre lídra bodovacej súťaže. Na konte má 180 bodov, druhý Philipsen stráca 16.povedal víťaz.V nedeľu je na programe náročná horská etapa so záverečným dojazdom na Alto de Velefique (13,1 km, 7,2%). Trasa z Puerto-Lumbreras meria 188 km a cyklistov čaká až 4725 výškových metrov.