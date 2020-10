Vuelta: Najväčší favoriti na celkový triumf sú Froome s Rogličom

Madrid 15. októbra (TASR) - Hlavnými favoritmi na celkový triumf na záverečnej Grand Tour sezóny budú Brit Chris Froome v drese Ineos Grenadiers a Primož Roglič Z Jumbo-Visma. Obaja figurujú v predbežných nomináciách svojich tímov na 75. ročník Vuelta a Espana, ktorý sa odohrá od 20. októbra do 8. novembra.



Záverečná Grand Tour sezóny sa mala pôvodne konať od 29. augusta do 20. septembra, no po vypuknutí pandémie nového koronavírusu a posunutí termínov ostatných pretekov, ju organizátori presunuli na nový termín. Zároveň ju aj skrátili a namiesto tradičných 21 bude mať len 18 etáp.



Pre tridsaťpäťročného Froomea to bude záverečné vystúpenie v Ineose, keďže v nasledujúcej sezóne už bude obliekať dres Israel Start-Up Nation. Vueltu vyhral už v rokoch 2011 a 2017, na konte má aj štyri triumfy na Tour de France a jeden na Gire. Druhým lídrom britského tímu bude Ekvádorčan Richarda Carapaza, pomáha im budú napríklad Andrey Amador, Ivan Sosa či Dylan van Baarle.



Tridsaťročný Roglič ide na Vueltu po tom, čo v poslednej možnej chvíli prišiel o celkový triumf na tohtoročnej Tour de France. Na španielskych cestách si chce napraviť chuť a obhájiť vlaňajší titul. Opäť sa môže spoľahnúť na mimoriadne silný tím pomocníkov, medzi ktorými figurujú Tom Dumoulin, Robert Gesink, George Bennett i Sepp Kuss.



Z ďalších favoritov na červený dres sú v predbežných nomináciách napríklad Španieli Enric Mas a Alejandro Valverde (Movistar), Francúzi Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a Guillaume Martin (Cofidis), Holanďan Wout Poels (Bahrajn McLaren), Kolumbijčania Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) a Daniel Martínez (EF Pro Cycling), Talian Davide Formolo (SAE Team Emirates) či Ír Dan Martin (Israel-StartUp Nation).



Medzi šprintérmi vyčnieva víťaz zeleného dresu na Tour de France Ír Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), v drese nemeckej stajne Bora-Hansgorhe ho tentorkát vyzve Pascal Ackermann, o etapové vavríny budú uchádzať aj Belgičan Jasper Philipsen (SAE Team Emirates), Talian Jakub Mareczko (CCC) či Nór Magnus Cort (EF Pro Cycling).