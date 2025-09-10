< sekcia Šport
Pellizzari vyhral 17. etapu, Vingegaard stále v červenom
Do úniku sa dostala 12-členná skupina jazdcov vrátane Harolda Tejadu (Astana), ktorý strácal v celkovom poradí len 11 minút.
Autor TASR,aktualizované
Alto de El Morredero 10. septembra (TASR) - Taliansky cyklista Giulio Pellizzari z tímu Bora-hansgrohe sa stal víťazom 17. etapy Vuelty. Na 143,2 km dlhej trati so štartom v galícijskej obci El Barco de Valdeorras a cieľom v prudkom stúpaní na Alto de El Morredero triumfoval pred Britom Tomom Pidcockom a Jaiom Hindleym z Austrálie. Červený dres si udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma), ktorý skončil na štvrtom mieste.
Do úniku sa dostala 12-členná skupina jazdcov vrátane Harolda Tejadu (Astana), ktorý strácal v celkovom poradí len 11 minút. Pelotón mal však ich náskok pod kontrolou a šance na úspech boli minimálne. Tempo v hlavnej skupine určovala najmä stajňa Visma, ktorá chcela posilniť pozíciu Vingegaarda. Dán navýšil náskok v celkovej klasifikácii pred Joaom Almeidom (SAE Emirates) o dve sekundy a momentálne tak vedie o 50. Pokusy o útok z úniku boli napokon zlikvidované ešte pred finálnym kopcom, kde komplikoval situáciu silný vietor, ktorý zintenzívňovala absencia stromov, ktoré nedávno zachvátil požiar.
Na jeho úpätí nastúpili jazdci Bory a vysoko sa držali Hindley s Pellizzarim, ktorí sa snažili dotiahnuť na Pidcocka v boji o pódium. V závere tempo ešte zvýšila Visma, z hry vypadli domestici SAE aj Felix Gall a postupne zostala šestica Hindley, Pidcock, Vingegaard, Matthew Riccitello, Almeida a Pellizzari. Ten predviedol rozhodujúci nástup na menej prudkej časti kopca tri kilometre pred cieľom a prišiel si po prvé etapové víťazstvo na Grand Tour v kariére. Pidcock naňho stratil v horskej etape 16 sekúnd, tesne za ním prišli do cieľa Hindley a Vingegaard.
„Posledné tri kilometre som si hovoril: 'prišiel čas ísť'. Toto je najlepší deň mojej kariéry,“ citovala Pellizzariho agentúra AFP. Vingegaard bol vďačný, že zvládol etapu a udržal si červený dres: „Necítil som sa najlepšie, ale urobil som to, čo bolo potrebné,“ uviedol jazdec, ktorý stále pociťuje náročnosť júlového boja s Tadejom Pogačarom na Tour de France.
Niektoré z predošlých etáp narušili a skrátili propalestínski aktivisti, ktorí vtrhli na trať. Cyklisti na štarte tej stredajšej oznámili, že v prípade opakovania takýchto incidentov prestanú súťažiť. Aktivistom prekáža účasť izraelského tímu Israel-Premier Tech.
Výsledky 17. etapy Vuelty:
1. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull - Bora-hansgrohe) 3:37:00 h, 2. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36.5 Pro Cycling Team) +16 s, 3. Jai Hindley (Aus./Red Bull - Bora-hansgrohe) + 18; 4. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) + 20, 5. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) + 22, 6. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) + 26, 7. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale) + 53, 8. Torstein Traeen (Nór./Bahrajn Victorious, 9. Sepp Kuss (USA/Visma) + 58, 10. Matteo Jorgenson (USA/Visma) +1:44 min
Celkové poradie po 17. etape:
1. Vingegaard 64:53:55 h, 2. Almeida 50 s, 3. Pidcock + 2:28 min, 4. Hindley +3:04, 5. Pellizzari +3:51, 6. Gall + 4:57, 7. Riccitello + 4:59, 8. Kuss +6:24, 9. Torstein Traeen +7:06, 10. Jorgenson +10:16
