Philipsen vyhral 2. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espana

Výsledky 2. etapy (Caleruega - Burgos, 166,70 km):



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix) 3:58:57 h,

2. Fabio Jakobsen (Hol./Deceuninck-QuickStep),

3. Michael Matthews (Aus./BikeExchange),

4. Juan Sebastian Molano Benavides (Kol./UAE Team Emirates),

5. Alex Aranburu (Šp./Astana-Premier Tech),

6. Jon Aberasturi Izaga (Šp./Caja Rural-Seguros),

7. Martin Laas (Est./Bora-hansgrohe),

8. Riccardo Minali (Tal./Wanty-Gobert),

9. Florian Vermeersch (Belg./Lotto-Soudal),

10. Piet Allegaert (Belg./Cofidis) všetci rovnaký čas





Celkové poradie:



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 4:07:29 h,

2. Aranburu +4 s,

3. Matthews +10,

4. Josef Černý (ČR/Deceuninck-QuickStep),

5. Dylan van Baarle (Hol./Ineos Grenadiers) +11,

6. Andrea Bagioli (Tal./Deceuninck-QuickStep) +12,

7. Aleksander Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) +14,

8. Jan Polanc (Slovin./UAE Team Emirates) +15,

9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) rovnaký čas,

10. Chad Haga (USA/DSM) +17

Burgos 15. augusta (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen zvíťazil v 2. etape 76. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Alpecin-Fenix sa presadil v hromadnom špurte a 166,7 km dlhú rovinatú trasu z mesta Caleruega do Burgosu zvládol za 3:58:57 h. Druhý finišoval Holanďan Fabio Jakobsen (Deceuninck QuickStep) a tretí skončil Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange).Pre dvadsaťtriročného Philipsena to bolo deviate víťazstvo v kariére a druhé na Vuelte.citoval ho portál cyclingnews.com.Na čele celkového poradia zostal víťaz úvodnej časovky Primož Roglič zo Slovinska (Jumbo-Visma). Pred druhým Španielom Alexom Aranburuom (Astana-Premier Tech) má náskok štyri sekundy.Nedeľňajšia etapa mala rovinatý profil a očakával sa hromadný dojazd do cieľa a súboj šprintérov. Karty mohol zamiešať avizovaný silný bočný vietor, no ten nakoniec cyklistom situáciu neskomplikoval. Krátko po štarte sa dostali do úniku traja Španieli z druholigových tímov Diego Rubio (Burgos-BH), Sergio Martin (Caja Rural-Seguros RGA) a Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Pelotón však situáciu bez problémov kontroloval a nenechal ich odísť na viac ako tri minúty. Etapa mala pokojný priebeh až do záverečných kilometrov, keď sa už šprintérske tímy bili o pozície na čele. Úniku trojice sa skončil 20 km pred cieľom.Na rýchlostnej prémii sa udeľovali okrem bodov aj bonusové sekundy, o ktoré mal záujem Aranburu, a nakoniec získal dve. Najrýchlejší bol šprintér QuickStepu Jakobsen. Štyri kilometre pred páskou prišlo k hromadnému pádu, na zemi skončilo viacero jazdcov Bory. Väčšina ašpirantov na etapový triumf však zostala vpredu. V závere mal najviac síl Philipsen, ktorý na páske zdolal Jakobsena a Matthewsa. Aranburu finišoval piaty a tak v cieli nepridal ďalšie bonusové sekundy, ktoré by ho posunuli na čelo celkového poradia.