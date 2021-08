Piatu etapu Vuelty vyhral Philipsen, Taaramäe prišiel o červený dres

výsledky 5. etapy (Tarancon - Albacete, 184,4 km):

1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix) 4:24:41 h,

2. Fabio Jakobsen (Hol./Deceuninck-Quick-Step),

3. Alberto Dainese (Tal./DSM),

4. Juan Sebastian Molano (Kol./UAE Team Emirates),

5. Piet Allegaert (Belg./Cofidis),

6. Jon Aberasturi Izaga (Šp./Caja Rural-Seguros),

7. Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe),

8. Riccardo Minali (Tal./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux),

9. Reinardt Janse van Rensburg (JAR/Qhubeka NextHash),

10. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) všetci rovnaký čas





celkové poradie:

1. Kenny Elissonde (Fr./Trek-Segafredo) 17:33:57 h,

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +5 s,

3. Lilian Calmejane (Fr./AG2R Citroën) +10,

4. Enric Mas (Šp./Movistar) +20,

5. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) +26,

6. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +32,

7. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo),

8. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) rovnaký čas,

9. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) +44,

10. Gino Mader (Švaj./Bahrain Victorious) +45



Albacete 18. augusta (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen zvíťazil v 5. etape 76. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Alpecin-Fenix sa presadil v hromadnom špurte a 184,4 km dlhú trasu z Taranconu do Albacete zvládol za 4:24:41 h. Druhý finišoval Holanďan Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) a tretí skončil Talian Alberto Dainese (DSM).O červený dres prišiel Estónec Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), ktorý sa 12 km pred cieľom zaplietol do hromadného pádu, stratu už nedobehol a klesol na 27. miesto. Na čele celkového poradia ho vystriedal doteraz druhý Francúz Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). Pred dvojnásobným obhajcom víťazstva Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma) má náskok päť sekúnd.V stredu bola na programe opäť rovinatá trať a očakával sa hromadný dojazd, v ktorom mali o etapové vavríny znovu bojovať šprintéri. Krátko po štarte sa odtrhla trojica Španielov Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros) a Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Ich náskok čoskoro vyrástol na päť minút, ale skupina bola príliš malá na to, aby mohla ohroziť šprintérov. Pelotón tak išiel v pokojnom tempe, situáciu nekomplikoval ani vietor a sto km pred cieľom mala trojica na čele náskok šesť minút. Šprintérsku prémiu vyhral Lazkano, z pelotónu bol najrýchlejší Philipsen. V ďalšom priebehu náskok úniku výrazne klesal a 34 km pred cieľom bol len dvojminútový. O ďalších desať vypadol Sanchez a 15 km pred cieľom sa skončil aj pokus zvyšnej dvojice.Tempo pelotónu už bolo vysoké a 12 km pred páskou prišlo na jeho čele k hromadnému pádu. Na zemi skončilo množstvo cyklistov a medzi nimi aj držiteľ červeného dresu Taaramäe. Kým sa dostal späť na bicykel, mal manko minútu a pol a navyše išiel sám. Doráňaný skončil aj francúzsky ašpirant na celkové poradie Romain Bardet (DSM).Pádu sa vyhla väčšina šprintérov a tí sa v závere pobili o etapový triumf. Výbornú prácu odviedli cyklisti Alpecinu-Fenix, ktorí vyslali do dlhého špurtu 200 m pred páskou Philipsena a toho už nik nepredbehol.Pre dvadsaťtriročného Belgičana to bolo už druhé víťazstvo na prebiehajúcej Vuelte, predtým sa tešil v 2. etape. Celkovo to bol jeho desiaty triumf medzi profesionálmi, polovicu z nich dosiahol tento rok.povedal v cieli.