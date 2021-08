Storer víťazom 7. etapy Vuelty, Roglič si udržal červený dres

Balcón de Alicante 20. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Michael Storer sa stal víťazom 7. etapy Vuelty. Jazdec tímu DSM triumfoval na 152 km dlhej trati z Gandíe do Balcón de Alicante s náskokom 21 sekúnd pred Španielom Carlosom Veronom. Tretí skončil so stratou 59 sekúnd Rus Pavel Sivakov. Slovinec Primož Roglič si udržal čerený dres pre lídra celkového poradia.



Počas prvej horskej etapy absolvovali pretekári šesť vrchárskych prémií vrátane stúpania najvyššej kategórie do cieľa na Balcón de Alicante. Od začiatku nebola núdza o úniky, na čele sa postupne sformovala vedúca 30 členná skupina. Pred pelotónom si vytvorila vyše štvorminútový náskok a Slovinec Jan Polanc sa virtuálne obliekol do červeného dresu. Tempo udával najmä Talian Matteo Trentin.



Štyridsaťtri kilometrov pred cieľom prišlo k ťažkému pádu skúseného Španiela Alejandra Valverdeho, ktorý skončil za zvodidlami. Otrasený člen tímu Movistar sa postavil na nohy a so sebazaprením chcel pokračovať v pretekoch, napokon však musel odstúpiť. Z vedúcej skupinky sa odtrhol Sivakov, jeho nástup zachytili Američan Lawson Craddock a Storer. Trojica si vybudovala minútový náskok. Craddock začal pred záverečným stúpaním strácať a na Storera so Sivakovom sa dotiahol Verona. Tri kilometre pred cieľom nasadil Storer k trháku a prišiel si po prvý tohtoročný etapový vavrín na podujatí Grand Tour. Roglič si o osem sekúnd udržal post celkového lídra.