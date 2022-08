Vuelta: Únik zaskočil šprintérov, Herrada triumfoval v 7. etape

výsledky 7. etapy Vuelty (Camargo - Cistierna, 190 km):



1. Jesus Herrada Lopez (Šp./Cofidis) 4:30:58 h, 2. Samuele Battistella (Tal./Astana), 3. Fred Wright (V.Brit./Bahrain Victorious), 4. Jimmy Janssens (Belg./Alpecin-Deceuninck), 5. Harrison Sweeny (Austr./Lotto-Soudal) všetci rovnaký čas ako víťaz, 6. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe) +29, 7. Jake Stewart (V.Brit./Groupama-FDJ), 8. Kaden Groves (Austr./BikeExchange), 9. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 10. Daniel McLay (V.Brit./Arkea-Samsic)



celkové poradie po 7. etape: 1. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) 25:21:34 h, 2. Rudy Molard (Fr./Groupama-FDJ) +21 s, 3. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar) +28, 4. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:01 min., 5. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates) +1:12, 6. Pavel Sivakov (Fr./Ineos Grenadiers) +1:27, 7. Tao Geoghegan Hart (V.Brit./Ineos Grenadiers), 8. Carlos Rodriguez Cano (Šp./Ineos Grenadiers) +1:34, 9. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange) +1:52, 10. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +1:54

Cistierna 26. augusta (TASR) - Španielsky cyklista Jesus Herrada vyhral piatkovú 7. etapu pretekov Vuelta a Espana, ktorá viedla z Camarga do Cistierny. Jazdec tímu Cofidis sa presadil v záverečnom šprinte piatich pretekárov, ktorí unikli hlavnému pelotónu. Po 190 km triumfoval v čase 4:30:58 h, druhý finišoval Talian Samuele Battistella (Astana), tretí skončil Brit Fred Wright (Bahrain Victorious).Všetci favoriti finišovali v balíku a celkové poradie sa tak nezmenilo. Na čele zostal Belgičan Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), pred druhým Francúzom Rudym Molardom (Groupama-FDJ) si udržal 21-sekundový náskok. Tretí je naďalej Španiel Enric Mas z tímu Movistar (+28 s).Pelotón čakala v piatok zaujímavá etapa. Po prvej rovinatej polovici nasledovalo náročné stúpanie prvej kategórie Puerto de San Glorio (22,4 km, 5,5 %). Pred pelotón sa hneď v úvode dostala silná šestka jazdcov v zložení Battistella, Wright, Herrada, Omer Goldstein (Israel), Harry Sweeny (Lotto) a Jimmy Janssens (Alpecin). Z nej v priebehu pretekov odpadol iba Goldstein. Desať bodov na vrchole Puerto de San Glorio bral Herrada, únik mal v tom čase náskok 2:40 min."Utečenci" príkladne spolupracovali a dokázali si vypracovať pred pelotónom až trojminútový náskok. Šprintérsku prémiu v mestečku Las Salas vyhral bez boja Wright. Hlavný pelotón v závere zrýchľoval, ale čelnú skupinku nedokázal dohnať. Pri nájazde do Cistierny už bolo jasné, že to únik zvládne. Najlepší cieľový šprint napokon predviedol Herrada, favorizovaný špurtér Wright skončil až tretí.Herrada slávil druhé etapové víťazstvo na Vuelte, to predošlé zaznamenal ešte v roku 2019.citoval portál velonews.com Herradu, ktorý si vychutnal svoj druhý etapový triumf na Grand Tour: