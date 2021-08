Valverde po páde odstúpil z Vuelty

Madrid 21. augusta (TASR) – Španielsky cyklista Alejandro Valverde odstúpil po páde v 7. etape z pretekov Vuelta a Espana. Štyridsaťjedenročný jazdec pri zjazde v piatkovej horskej etape neodhadol dobre prudkú ľavotočivú zákrutu, do ktorej sa vrútil v príliš vysokej rýchlosti a nasledoval pád, pri ktorom si poranil rameno.



Valverde figuroval pred 7. etapou v priebežnom poradí na štvrtom mieste. Jazdec Movistaru skúsil po páde ešte pokračovať v pretekoch, no o pár momentov neskôr musel pre pretrvávajúce bolesti skončiť. Kamera ho zachytila, ako v slzách nasadá do tímového vozidla. Vyšetrenia neskôr potvrdili fraktúru pravej kľúčnej kosti. Podľa jeho tímu mal ešte v sobotu podstúpiť operáciu v Murcii.



Pre skúseného pretekára to bolo v poradí 15. vystúpenie na Vuelte a podľa agentúry AFP zrejme aj jeho posledné. Iba dvakrát sa stalo, že Valverde prestížne preteky nedokončil. Majster sveta z roku 2018 triumfoval na Vuelte v roku 2009, v zbierke úspechov má aj 11 víťazstiev na jednodňových klasikách a 17 etapových vavrínov na podujatiach Grand Tour. Už dávnejšie naznačil, že po tejto sezóne možno ukončí profesionálnu kariéru.