< sekcia Šport
Vine je víťazom 10. etapy, Vingegaard späť v červenom drese
Tretiu priečku obsadil Španiel Javier Romo (Movistar Team), ktorý prišiel do cieľa s mankom +1:04 min sekundu pred skupinou favoritov na celkové poradie.
Autor TASR,aktualizované
Larra-Belagua 2. septembra (TASR) - Austrálčan Jay Vine sa stal víťazom 10. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espana. Jazdec tímu SAE Team Emirates - XRG zvládol utorkovú vyše 175 km dlhú trasu v provincii Navarra v severnom Španielsku za 3:56:24 h a triumfoval s 35-sekundovým náskokom pred Španielom Pablom Castrillom (Movistar Team).
Tretiu priečku obsadil Španiel Javier Romo (Movistar Team), ktorý prišiel do cieľa s mankom +1:04 min sekundu pred skupinou favoritov na celkové poradie. V nej nechýbal Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ktorý si vypracoval dostatočný náskok na Nóra Torsteina Träena (Bahrain Victorious) a vrátil sa na čelo celkovej klasifikácie. Vingegaard prišiel o červený dres po 6. etape práve na úkor Träena, na ktorého má po 10. etape 26-sekundový náskok.
Etapa odštartovala po voľnom dni pri prírodno-zábavnom parku pri mestečku Arguedas v provincii Navarra, jej charakter bol v úvode rovinatý. Jazdcov však na konci trasy pokračujúcej cez severné Španielsko čakalo náročné, 9,4 km dlhé záverečné stúpanie do horského strediska Larra-Belagua v Pyrenejách vo výške 1 590 m n. m. Stúpanie 1. kategórie malo priemerné prevýšenie 6,3 %.
Skupina jazdcov vyrazila do úniku po veľkom páde na 56. kilometri, po ktorom musel odstúpiť Španiel Raúl García Pierna, líder tímu Arkéa - B&B Hotels. Skupina 30 jazdcov sa v zjazde z kopca Alto de las Coronas začala deliť a v záverečnom stúpaní viedol 29-ročný Austrálčan Vine, ktorý si svojím druhým etapovým víťazstvom na tohtoročnej Vuelte upevnil pozíciu lídra vrchárskej súťaže.
„Zvíťaziť je tak ťažké. Keď sa to podarí, je to neuveriteľný pocit. Nemyslím si, že si na to niekedy zvyknem. Snažil som sa držať veľkých skupín a chalani mi pomohli, kde sa dalo, aby ma dostali do dobrej pozície. A potom, asi po dvoch hodinách, som do vysielačky povedal: ‚Chlapci, nejde to, šetrite sa na zajtra.‘ Potom prišiel pád, za ktorým som uviazol a Mikkel Bjerg mi potom pomohol dostať sa dopredu. Myslel som si, že to bola najťažšia časť pretekov, až kým som neprišiel na posledné stúpanie. Nechcel som ťahať všetkých hore kopcom, tak som sa snažil trochu hrať mŕtveho chrobáka na spodku stúpania. Potom sa mi podarilo dobehnúť ostatných jazdcov útokom, následne som sa zbavil Archieho Ryana, potom som dobehol Pabla Castrilla a dokázal sa ho zbaviť cez poslednú esíčkovú zákrutu. Odtiaľ to už bolo len o zaťatých zuboch až do cieľa,“ citoval portál Cycling News slová Vinea.
Tretiu priečku obsadil Španiel Javier Romo (Movistar Team), ktorý prišiel do cieľa s mankom +1:04 min sekundu pred skupinou favoritov na celkové poradie. V nej nechýbal Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ktorý si vypracoval dostatočný náskok na Nóra Torsteina Träena (Bahrain Victorious) a vrátil sa na čelo celkovej klasifikácie. Vingegaard prišiel o červený dres po 6. etape práve na úkor Träena, na ktorého má po 10. etape 26-sekundový náskok.
Etapa odštartovala po voľnom dni pri prírodno-zábavnom parku pri mestečku Arguedas v provincii Navarra, jej charakter bol v úvode rovinatý. Jazdcov však na konci trasy pokračujúcej cez severné Španielsko čakalo náročné, 9,4 km dlhé záverečné stúpanie do horského strediska Larra-Belagua v Pyrenejách vo výške 1 590 m n. m. Stúpanie 1. kategórie malo priemerné prevýšenie 6,3 %.
Skupina jazdcov vyrazila do úniku po veľkom páde na 56. kilometri, po ktorom musel odstúpiť Španiel Raúl García Pierna, líder tímu Arkéa - B&B Hotels. Skupina 30 jazdcov sa v zjazde z kopca Alto de las Coronas začala deliť a v záverečnom stúpaní viedol 29-ročný Austrálčan Vine, ktorý si svojím druhým etapovým víťazstvom na tohtoročnej Vuelte upevnil pozíciu lídra vrchárskej súťaže.
„Zvíťaziť je tak ťažké. Keď sa to podarí, je to neuveriteľný pocit. Nemyslím si, že si na to niekedy zvyknem. Snažil som sa držať veľkých skupín a chalani mi pomohli, kde sa dalo, aby ma dostali do dobrej pozície. A potom, asi po dvoch hodinách, som do vysielačky povedal: ‚Chlapci, nejde to, šetrite sa na zajtra.‘ Potom prišiel pád, za ktorým som uviazol a Mikkel Bjerg mi potom pomohol dostať sa dopredu. Myslel som si, že to bola najťažšia časť pretekov, až kým som neprišiel na posledné stúpanie. Nechcel som ťahať všetkých hore kopcom, tak som sa snažil trochu hrať mŕtveho chrobáka na spodku stúpania. Potom sa mi podarilo dobehnúť ostatných jazdcov útokom, následne som sa zbavil Archieho Ryana, potom som dobehol Pabla Castrilla a dokázal sa ho zbaviť cez poslednú esíčkovú zákrutu. Odtiaľ to už bolo len o zaťatých zuboch až do cieľa,“ citoval portál Cycling News slová Vinea.
Výsledky 10. etapy Vuelta a Espana (Sendaviva - El Ferial Larra, 175,3 km):
1. Jay Vine (Austr./SAE Team Emirates - XRG) 3:56:24 h, 2. Pablo Castrillo (Šp./Movistar Team) +35 s, 3. Javier Romo (Šp./Movistar Team) +1:04 min, 4. Archie Ryan (Ír./EF Education - EasyPost) +1:05, 5. Tom Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Team), 6. Giulio Ciccone (Tal./Lidl Trek), 7. Jai Hindley (Austr./Red Bull - BORA - hansgrohe), 8. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike), 9. Junior Lecerf (Bel./Soudal Quick-Step), 10. Joao Almeida (Por./SAE Team Emirates - XRG) všetci rovnaký čas
Priebežné poradie po 10. etape:
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 37:33:52 h, 2. Torstein Träen (Nór./Bahrain Victorious) +26 s, 3. Almeida +38, 4. Pidcock +58, 5. Felix Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) +2:03 min, 6. Ciccone +2:05, 7. Jorgenson +2:12, 8. Hindley +2:16, 9. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull - BORA - hansgrohe) rovnaký čas, 10. Matthew Riccitello (USA/Israel - Premier Tech) +2:43
1. Jay Vine (Austr./SAE Team Emirates - XRG) 3:56:24 h, 2. Pablo Castrillo (Šp./Movistar Team) +35 s, 3. Javier Romo (Šp./Movistar Team) +1:04 min, 4. Archie Ryan (Ír./EF Education - EasyPost) +1:05, 5. Tom Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Team), 6. Giulio Ciccone (Tal./Lidl Trek), 7. Jai Hindley (Austr./Red Bull - BORA - hansgrohe), 8. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike), 9. Junior Lecerf (Bel./Soudal Quick-Step), 10. Joao Almeida (Por./SAE Team Emirates - XRG) všetci rovnaký čas
Priebežné poradie po 10. etape:
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 37:33:52 h, 2. Torstein Träen (Nór./Bahrain Victorious) +26 s, 3. Almeida +38, 4. Pidcock +58, 5. Felix Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) +2:03 min, 6. Ciccone +2:05, 7. Jorgenson +2:12, 8. Hindley +2:16, 9. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull - BORA - hansgrohe) rovnaký čas, 10. Matthew Riccitello (USA/Israel - Premier Tech) +2:43