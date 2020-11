Nielsen: V septembri som bojoval s koronou, teraz som vyhral

Výsledky 16. etapy (Salamanca – Ciudad Rodrigo, 162 km):



1. Magnus Cort Nielsen (Dán./EF Pro Cycling) 4:04:35 h

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma)

3. Rui Costa (Portug./SAE Team Emirates)

4. Dion Smith (N.Zél./Mitchelton-Scott)

5. Alejandro Valverde (Šp./Movistar)

6. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers)

7. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe)

8. Dorian Godon (Fr./AG2R la Mondiale)

9. Michael Valgren (Dán./NTT Pro Cycling)

10. Jasha Sütterlin (Nem./Sunweb)



Celkové poradie:



1. Roglič 64:20:31 h

2. Carapaz +45 s

3. Hugh Carthy (V.Brit./EF Pro Cycling) +53

4. Dan Martin (Ír./Israel Start-Up Nation) +1:48

5. Enric Mas (Šp./Movistar) +3:29

6. Wout Poels (Hol./Bahrain McLaren) +6:21

7. Grossschartner +7:20

8. Valverde +8:45

9. Aleksandr Vlasov (Rus./Astana) +8:54

10. David de la Cruz (Šp./SAE Team Emirates) +9:29



Bodovacia súťaž:



1. Roglič 198 b.

2. Carapaz 123

3. D. Martin 111



Vrchárska súťaž:



1. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) 89 b

2. Tim Wellens (Belg./Lotto Soudal) 34

3. Carapaz 30

Ciudad Rodrigo 6. novembra (TASR) – Dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen zvíťazil v piatkovej 16. etape 75. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne EF Pro Cycling sa presadil v záverečnom špurte a 162 km dlhú horskú etapu zo Salamancy do Ciudad Rodrigo zvládol za 4:04:35 h.Na druhom mieste skončil líder celkového poradia Primož Roglič zo Slovinska (Jumbo-Visma) a pripísal si šesť bonusových sekúnd. Tretí finišoval Portugalčan Rui Costa (SAE-Team Emirates).Tridsaťročný Roglič si tak upevnil pozíciu v boji o červený dres. Dva dni pred koncom podujatia má pred druhým Ekvádorčanom Richardom Carapazom (Ineos-Grenadiers) náskok 45 sekúnd. Tretí je Brit Hugh Carthy (EF Pro Cycling), ktorý stráca 53 sekúnd.Dvadsaťsedemročný Cort Nielsen si pripísal celkovo 16. víťazstvo v profesionálnej kariére a tretie na Vuelte. Z výhry sa tešil prvýkrát od februára.povedal v televíznom rozhovore.Piatková trať mala v prvej polovici zvlnený profil a v druhej čakali na cyklistov dve náročné stúpania. Najprv to bolo 70 km pred cieľom El Portillo s dĺžkou 13,8 km a priemerným sklonom 4,4%, kopec El Robledo mal vrchol 35 km pred koncom dĺžku 11,7 km a sklon 3,8%. Potom nasledovali ešte dve nekategorizované stúpania, dlhý zjazd a rovina do cieľa.Po necelých 20 km sa sformoval šesťčlenný únik, v ktorom boli Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Remi Cavagna (Deceuninck-QuickStep) a trojica z Burgos-BH Angel Madrazo, Juan Osorio, Jesus Ezquerra. Snažili sa doň dostať aj ďalší pretekári, no už sa to nikomu nepodarilo. Šestica mala čoskoro päťminútový náskok, ktorý vydržal aj pod prvé stúpanie. Na El Portille bol ako prvý Stannard a na následnom zjazde s ním zostali vpredu už len Cavagna, Goossens a Madrazo. Pelotón pridal do tempa až pod druhým stúpaním, na jeho čele pracovali pretekári Ineosu, ale útoky na červeného Rogliča neprišli ani na kopci El Robledo. Zvýšená aktivita však poriadne ubrala z náskoku pôvodného úniku, v ktorom zostali už len Stannard a Cavagna. Na vrchole mali k dobru len niečo vyše 20 sekúnd.Na zjazde prebrali aktivitu pretekári Movistar a Mitcheltonu, ktorí chceli etapové víťazstvo. Po náročnom stúpaní totiž nezostal v zredukovanom balíku takmer nik zo šprintérov. Vpred však ešte išiel osamotený Cavagna, desať kilometrov pred cieľom mal náskok 16 sekúnd. Francúzsky časovkár, ktorý sa počas celej Vuelty pravidelne objavoval v únikoch, predvádzal výborný výkon a aj s podporou vetra poriadne preháňal hlavné pole. Tri kilometre pred cieľom však jeho náskok klesol na päť sekúnd a tak jeho výkon nepriniesol vytúžené ovocie. o ďalší kilometer zvesil nohy a o víťazstvo sa bojovalo v špurte zredukovaného pelotónu. V ňom mal najviac síl Magnus Cort Nielsen.V sobotu je na programe posledná etapa, ktorá môže prehovoriť do celkového poradia. Na pretekárov čaká 178,2 km so šiestimi vrchárskymi prémiami, záverečné stúpanie na Alto de La Covatilla najvyššej kategórie meria 11,4 km a má priemerný sklon 7,1 percent, na niekoľkých kilometroch to však je viac ako desať percent.