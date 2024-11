Vysočan dostal trojročný dištanc za doping: Nebudem zapierať

Bratislava 29. novembra (TASR) - Čech Daniel Vysočan dostal od Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) trojročný dištanc za doping. Jazdec tímu Pierre Baguette sa k užitiu zakázanej látky priznal a svoj čin oľutoval. Slovenská stajňa, ktorá v prípade dopingu presadzuje nulovú toleranciu, sa s 20-ročným Vysočanom chystá ukončiť spoluprácu.



Vysočan mal pozitívny nález vo vzorke z 25. septembra 2024 v Zürichu, dva dni pred pretekmi kategórie do 23 rokov na majstrovstvách sveta. V jeho tele našli zakázanú látku CERA, ktorá stimuluje produkciu červených krviniek. "Nebudem sa vyhovárať a zapierať, priznal som sa a trest prijímam so všetkou pokorou. Urobil som chybu, za ktorú musím pykať. Za svoje zlyhanie sa ospravedlňujem svojim blízkym, svojmu tímu i všetkým poctivým cyklistom. Svet cyklistiky je pre mňa v tejto chvíli uzavretý, čo plne rešpektujem," napísal na sociálnej sieti.



Do súťažného kolotoča bude môcť Vysočan naskočiť v decembri 2027, čo v praxi znamená až začiatkom sezóny 2028, pripomenul portál sport.cz. "Aby som svoje zlyhanie aspoň trochu odčinil, som pripravený vstúpiť do antidopingovej osvety a skúsiť svojim príkladom ukázať, aké sú dôsledky zlého životného rozhodnutia na športovú kariéru, zdravie aj osobný život," dodal český pretekár.



Tím Pierre Baguette už skôr avizoval, že ak B-vzorka potvrdí prítomnosť CERA, s Vysočanom ukončí spoluprácu. "Sme plne odhodlaní chrániť integritu cyklistiky, športu, ktorý si hlboko vážime, tým, že odmietame akúkoľvek účasť na nedovolených aktivitách, zakázaných látkach alebo akýchkoľvek činnostiach, ktoré ohrozujú naše základné hodnoty. Každý člen tímu dodržiava najvyššie štandardy integrity a zodpovednosti a akékoľvek odchýlky od týchto štandardov nikdy neboli a nebudú akceptované. S okamžitou platnosťou bola Danielovi Vysočanovi pozastavená činnosť až do analýzy jeho vzorky B. Ak vzorka B potvrdí prítomnosť CERA, jeho zmluva bude okamžite ukončená," uviedol slovenský tím vo svojom oficiálnom stanovisku, ktoré poskytol TASR začiatkom novembra.