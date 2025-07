Chladoňová obsadila v 2. etape Gira 23. miesto

Giro d'Italia - ženy



Výsledky 2. etapy (99 km, Clusone - Aprica):



1. Anna Hendersonová (V. Británia/Lidl-Trek) 2:24:30 hod., 2. Dilyxine Miermontová (Fr./Ceratizit-Pro) + 0 sek., 3. Soraya Paladinová (Tal./Canyon-SRAM) + 26, ... 23. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Team Visma-Lease a bike) + 26, ... 141. Nora JENČUŠOVÁ (SR/BePink-Imatra-Bongioanni) +2:38:36 min.

Aprica 7. júla (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z Team Visma - Lease a bike obsadila 23. miesto v pondelňajšej 2. etape pretekov Giro d´Italia z Clusone do Aprici. Za víťaznou Britkou Annou Hendersonovou z tímu Lidl-Trek zaostala o 26 sekúnd, keď so cieľa prišla v 21-člennej skupinke. Druhú zo Sloveniek Noru Jenčušovú (BePink-Imatra-Bongioanni) klasifikovali na 141. mieste s mankom 2:38:36 minúty.Hendersonová zvíťazila v kopcovitej etape s najtesnejším rozdielom pred Francúzkou Dilyxine Miermontovou z Ceratizit-Pro. Tretia skončila Talianka Soraya Paladinová s mankom 26 sekúnd. Tretia etapa s dĺžkou 124 km je na programe v stredu a povedie z Vezza d´Oglio do Trenta.Hendersonová je po 2. etape líderka celkového poradia s náskokom 15 sekúnd pred Švajčiarkou Marlen Reusserovou z tímu Movistar. Chladoňová priebežne figuruje na 17. mieste (+1:30), Jenčušovej patrí 136. pozícia (+16:02).