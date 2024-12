Zlatý pedál premiérovo pre Viktóriu Chladoňovú

Na snímke Milan Húsenica si preberá cenu Zlatý pedál 2024 v kategórii talent roka (cyklokros) počas udeľovania cien Zlatý pedál 2024 v Bratislave 21. decembra 2024. Foto: TASR - Pavol Zachar

Výsledky ankety SZC:



Zlatý pedál: 1. Viktória Chladoňová, 2. Martin Svrček, 3. Lukáš Kubiš



Ocenenia v jednotlivých odvetviach:



cestná cyklistika: Viktória Chladoňová

cyklokros: Viktória Chladoňová

horská cyklistika/cross country: Viktória Chladoňová

horská cyklistika/zjazd: Simona Kuchyňková

paracyklistika: Jozef Metelka

BMX/racing: Dominika Maníková

BMX/freestyle: Lucia Čajková

dráhová cyklistika: Alžbeta Bačíková

cyklotrial: Samuel Hlavatý

sálová cyklistika: Eszter Kulich, Dóra Rákócza

masters: Peter Ftorek

talent roku 2024: Milan Húsenica (cyklokros)

celoživotný prínos slovenskej cyklistike: Stanislav Holec, Jaroslav Paulíny, Motomarshals Slovakia



Bratislava 21. decembra (TASR) - Prvenstvo v ankete Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Zlatý pedál 2024 získala premiérovo juniorka Viktória Chladoňová. Na druhom mieste skončil obhajca vlaňajšieho prvenstva Martin Svrček a bronzová priečka patrí Lukášovi Kubišovi. Výsledky vyhlásili v sobotu na slávnosti v Bratislave.Osemnásťročná všestranná juniorka Chladoňová (Climberg Trenčín) má za sebou nesmierne úspešnú sezónu. Stala sa majsterkou sveta v MTB XCO v Andorre a vybojovala bronz na MS v cyklokrose v Tábore. V cestnej cyklistike na MS vo Švajčiarsku získala striebro v individuálnej časovke a bronz v cestných pretekoch, pridala aj bronz z časovky z ME v Belgicku.Chladoňová tak ide v stopách Petra Sagana, ktorý v roku 2008 ako 18-ročný po získaní titulu juniorského majstra sveta v horskej cyklistike v cross country v talianskom Val di Sole po prvý raz zvíťazil vtedy ešte v ankete o Najlepšieho cyklistu sezóny.Chladoňová v septembri podpísala trojročný kontrakt s profesionálnym holandským WorldTeamom Visma-Lease a Bike. Súčasne sa pre rok 2025 stala členkou slovenského Juniorského olympijského tímu. "" povedala pre TASR. "Viki", ako ju nazývajú najbližší, už s novým tímom absolvovala prvé sústredenie. "." V tejto súvislosti sa vynára otázka, či bude Chladoňová naďalej súťažiť v troch cyklistických odvetviach. "."Dvadsaťjedenročný Svrček (Soudal Quick-Step) získal na MS v Andorre striebornú medailu na ceste v pretekoch s hromadným štartom v kategórii do 23 rokov. O tri roky starší Kubiš (Elkov-Kasper) patril ku lídrom slovenskej cyklistiky. Stal sa víťazom Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland kategórie UCI 1.2 v kategórii muži Elite. Reprezentoval Slovensko na OH v Paríži a získal majstrovské tituly v individuálnej časovke aj v cestných pretekoch jednotlivcov na domácej scéne.S výsledkami je spokojný prezident SZC Peter Privara: "