Groenewegen oficiálne s dištancom na deväť mesiacov za Jakobsenov pád

Amsterdam 11. novembra (TASR) - Holandský cyklista Dylan Groenewegen dostal zákaz činnosti na deväť mesiacov za spôsobenie pádu krajana Fabia Jakobsena na augustových pretekoch Okolo Poľska. Trest potvrdila v utorok Disciplinárna komisia Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI).



Podľa portálu cyclingnews.com o treste rozhodla nezávislá arbitrážna komisia ešte minulý týždeň. Dištanc platí spätne od augusta a Groenewegen nesmie zasiahnuť do súťažného diania do 7. mája 2021. Takto dlhý trest je okrem dištancov za doping doteraz bezprecedentný. Tím aj jazdec sa voči nemu môžu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS). "Jazdec spolupracoval pri vyšetrovaní a akceptoval svoj trest. Zároveň súhlasil, že absolvuje niekoľko podujatí na podporu cyklistickej komunity. UCI zdôrazňuje nevyhnutnosť vyšetrenia podobných incidentov a spravodlivé vyvodenie dôsledkov. Tiež neustále pracuje na zvýšení bezpečnosti pretekov," uvádza sa v stanovisku na webe UCI.



Jakobsen utrpel vážne zranenia v záverečnom špurte úvodnej etapy pretekov v Katoviciach, keď ho Groenewegen vytlačil do bariér. Priamo na mieste ho museli oživovať a niekoľko dní strávil v umelom spánku. Pred mesiacom absolvoval operáciu tváre, počas zákroku použili kúsok kosti z panvy na rekonštrukciu ústnej dutiny. Operácia bola podľa všetkého úspešná a Jakobsenovi už vybrali stehy. Začiatkom budúceho roka ho čaká ďalšia operácia, počas ktorej mu majú implantovať novú sadu zubov, keďže po havárii mu zostal jediný a jeho tržné zranenia na tvári si vyžiadali 130 stehov. Medzitým by sa mal už opäť posadiť na bicykel.