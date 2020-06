Prudhomme vidí v posune Tour de France aj výhody

Paríž 27. júna (TASR) - Aj keď sa tohtoročná Tour de France nebude konať v tradičnom júlovom termíne a uskutoční sa za prísnych bezpečnostných pravidiel, prinesú najslávnejšie etapové cyklistické preteky na svete podľa ich riaditeľa Christiana Prudhommea opäť skvelý zážitok. V poradí 107. ročník TdF museli odložiť pre pandémiu koronavírusu, odštartuje až 29. augusta v Nice a vyvrcholí 20. septembra na Elyzejských poliach v Paríži.



"Tohtoročná edícia bude unikátna," uviedol Prudhomme v rozhovore pre agentúru AFP. "Tour sa nikdy nezačala tak neskoro. Stále sa bude konať v lete, ale už mimo školských prázdnin," povedal riaditeľ pretekov, podľa ktorého by napriek pandémii mohli prísť na podujatie fanúšikovia, i keď menej, než tradične očakávaných 12 miliónov: "Ďalšie otázky sa budú týkať jazdcov a ich metód prípravy, pretože tá sa bude tento rok líšiť od normálu."



Odklad má však aj svoje výhody - ako pre pretekárov, tak aj pre fanúšikov. "Horúčavy nebudú také intenzívne, ako bývajú v júli," vyjadril sa Prudhomme. "Môže byť však veternejšie počasie. Možno príde menej fanúšikov, no stále to bude úžasná párty."



Päťdesiatdeväťročný Francúz očakáva, že zdravotné a bezpečnostné opatrenia počas Tour budú korešpondovať s tými, ktoré budú v polovici augusta sprevádzať Criterium du Dauphine, ale aj ďalšie významné preteky. Prudhomme tvrdí, že diváci budú môcť sledovať cyklistov naživo, no budú musieť dodržiavať určité bezpečnostné pravidlá. "Pokyny budú detailnejšie definované na konci júla, možno začiatkom augusta. Situácia sa mení zo dňa na deň. Kto vie, čo bude o dva mesiace? Rozhodne však nebudú žiadne bozky ani objatia počas slávnostných ceremoniálov. A tento rok takisto nie je práve ideálny na zbieranie podpisov," konštatoval Prudhomme. "Verejnosť bude môcť na Tour prísť, aj keď tu zrejme budú platiť viac či menej striktné opatrenia. V horských etapách budú mať prednosť fanúšikovia, ktorí prídu pešo, na bicykli alebo využijú skupinovú dopravu."



Na tohtoročnej Tour sa opäť predstaví aj slovenský cyklista Peter Sagan, trojnásobný majster sveta bude na francúzskych cestách útočiť na ôsmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.