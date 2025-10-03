< sekcia Šport
Cyklistka Chladoňová skončila na ME tesne štvrtá, Ungerová sedemnásta
Po prejazde najnáročnejším stúpaním dňa – Saint Romain de Lerps (7 km; 7,1 %) – zostalo v hlavnej skupine iba 34 pretekárok vrátane oboch Sloveniek.
Autor TASR,aktualizované
Granges 3. októbra (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 4. miesto v pretekoch žien do 23 rokov na majstrovstvách Európy vo Francúzsku. V záverečnom špurte tesne nedosiahla na medailu. Druhá Slovenka Sofia Ungerová skončila na 17. mieste so stratou 4:20 min. Víťazkou pretekov sa stala Paula Blasiová zo Španielska s 9-sekundovým náskokom pred konkurenciou.
Kopcovitá 86-kilometrová trať z Guilherandu do Granges bola technicky náročná, s množstvom kruhových objazdov, ostrovčekov a úzkych zákrut, ktoré si vyžadovali neustále brzdenie a opätovné zrýchľovanie. Dôležitú úlohu zohrávalo aj pozičné postavenie a taktické reakcie počas pretekov. Cyklistky boli aktívne od začiatku. Po zjazde z kopca Val d'Enfer (1,5 km; 9,8 %) sa do úniku dostala dvojica Solene Mullerová (Francúzsko) a Linda Riedmannová (Nemecko), ktorá si vypracovala náskok 45 sekúnd. Po prejazde najnáročnejším stúpaním dňa – Saint Romain de Lerps (7 km; 7,1 %) – zostalo v hlavnej skupine iba 34 pretekárok vrátane oboch Sloveniek.
V ďalšom priebehu pretekov tempo udávala najmä Riedmannová, ktorá pokračovala v úniku sama po tom, ako Mullerová nedokázala držať jej tempo. V záverečných kilometroch sa náskok Riedmannovej znižoval, zatiaľ čo v hlavnej skupine sa aktivizovali najmä Francúzky a Holanďanky.
Rozhodujúci moment prišiel pri poslednom výstupe na Val d’Enfer približne 6 km pred cieľom, kde sa vytvorila vedúca štvorčlenná skupina: Viktória Chladoňová, Julie Begová, Paula Blasiová a Eleonora Ciaboccová. Riedmannová nedokázala zareagovať a finišovala piata. Blasiová nastúpila v záverečnej fáze a udržala si náskok pred prenasledovateľkami. V špurte o druhé miesto bola rýchlejšia Talianka Ciaboccová pred domácou Begovou.
„Preteky boli veľmi rýchle, čo mi aj sedelo. V najťažšom kopci som sa snažila dať do toho maximum hneď od začiatku, ostali sme tam len dve s Julie Begovou, no potom nás dobehol zvyšok a šli sme ďalej ako skupina. Predposledné kolo nebolo až také rýchle, no potom som sa snažila v poslednom kole ísť ten kopec naplno od začiatku. Ostali sme tam štyri a na tej záverečnej rovine to bola už taktická hra, ktorej to vyjde. Paula Blasiová nastúpila a aj keď som sa ju snažila prenasledovať, dievčatá so mnou nespolupracovali a tak v samom závere už bolo jasné, že to bude medzi nami o špurte. Verila som si aj naň, že mám silné nohy, no tesne pred páskou Eleonora Ciaboccová vybočila viac do mojej dráhy, ocitla som sa pri bariére a nemohla posledné metre ísť úplne naplno. Mrzí ma to," uviedla Chladoňová prostredníctvom tlačovej správy Slovenského zväzu cyklistiky.
Sofia Ungerová, ktorá je vo svojej prvej sezóne v kategórii do 23 rokov, sa po kvalitnom výkone v záverečnej fáze pretekov umiestnila na 17. pozícii. „Boli to veľmi náročné preteky, od začiatku hektické. Všetky dievčatá sa tlačili dopredu za každú cenu. V kopcoch sa to ale delilo, no nanešťastie sme s Viki nemali dobrú pozíciu pod tým najdlhším, vytlačili nás tam a ja som sa potom nevedela chytiť do lepšej skupinky, až potom v zjazde som jednu dobehla. Šli sme taká asi 10-členná skupina, no v úplne poslednom kopci sa mi zdalo, že baby taktizujú, tak som im pred horizontom nastúpila a vrhla sa do zjazdu. Keď som sa otočila a videla, že nikto nie je za mnou, išla som si svoje a sama potom prišla do cieľa. Škoda toho dlhého kopca, ale som spokojná s týmto výsledkom na prvých ME medzi U23,“ citovala Ugnerovú stránka cycling-info.sk.
ME v cyklistike do 23 rokov - výsledky:
ženy: 1. Paula Blasiová (Šp.) 2:30:29 h, 2. Eleonora Ciaboccová (Tal.), 3. Julie Begová (Fr.), 4. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR) všetky +9 s, ...17. Sofia UNGEROVÁ (SR) +4:20 min
