Cyklistka Faulknerová získala zlato v cestných pretekoch

cyklistika - cestné preteky, ženy:



1. Kristen Faulknerová (USA) 3:59:23 h, 2. Marianne Vosová (Hol.), 3. Lotte Kopecká (Belg.), 4. Blanka Vasová (Maď.) všetky +58 sekúnd, 5. Pfeiffer Georgiová (V. Brit.) +1:21 min, 6. Victoria Margarita Garciová (Šp.) +1:23, 7. Noemi Rueegová (Švajč.) +2:04, 8. Katarzyna Niewiadomová (Poľ.) +2:44, 9. Elisa Longová Borghiniová (Tal.) +3:05, 10. Marta Lachová (Poľ.) +3:27, ..., 71. Nora JENČUŠOVÁ (SR) +11:24 min.

Paríž 4. augusta (TASR) - Americká cyklistika Kristen Faulknerová získala v cestných pretekoch zlatú medailu na OH v Paríži. Zvíťazila o 58 sekúnd vďaka útoku, ktorým tri kilometre pred cieľom prekvapila svoje súperky. Striebro si po špurte trojice pretekárok vybojovala Marianne Vosová z Holandska, bronz patrí Belgičanke Lotte Kopeckej. Slovenská reprezentantka Nora Jenčušová dlho figurovala v úniku, napokon sa však do boja o medaily nezapojila a obsadila 71. miesto so stratou 11:24 min na víťazku.Jenčušová sa od úvodu usilovala o únik, čo sa jej podarilo. Držala sa v ňom najskôr sama, neskôr so skupinkou súperiek z "exotických" krajín. Jenčušovej sa nevyhli technické problémy, keď jej 85 km pred cieľom spadla reťaz, no gestom fair play sa prezentovali jej súperky. Bieloruska, Izraelčanka, Vietnamka a dve reprezentantky Afganistanu sa snažili Slovenku potlačiť do kopca, kým jej nenaskočí reťaz naspäť. To sa nestalo, musela zosadnúť a nahodiť si ju. Napokon prišla do cieľa s viac ako jedenásťminútovým mankom na Faulknerovú.Dramatický finiš vyšiel najlepšie Faulknerovej, ktorá 3000 metrov pred cieľom zaskočila ďalšie pretekárky svojím atakom. Ten jej vyšiel, keďže žiadna z trojice nechcela striedať a sústredili sa na boj o striebro. Špurt o umiestnenie na pódiu bol dramatický, po fotofiniši získala striebro Vosová a favorizovaná Kopecká sa musela uspokojiť s bronzom.