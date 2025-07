Cyklistka Giganteová vyhrala 7. etapu Gira, Chladoňová osemnásta

Výsledky 7. etapy Giro d'Italia žien (Fermignano - Monte Nerone, 150 km):



1. Sarah Giganteová (Austr./AG Insurance-Soudal) 4:44:14 h, 2. Elisa Longová Borghiniová (Tal./SAE Team Emirates) +45 s, 3. Isabella Holmgrenová (Kan./Lidl-Trek) +1:14 min., ..., 18. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Visma-Lease a Bike) +4:17, 95. Nora JENČUŠOVÁ (SR/BePink-Imatra) +31:07

Celkové poradie po 7. etape:



1. Longová Borghiniová 20:56:48 h, 2. Marlen Reusserová (Švajč./Movistar) +22 s, 3. Giganteová +1:11 min., ..., 16. CHLADOŇOVÁ +9:51, 100. JENČUŠOVÁ +1:31:23 h

Monte Nerone 12. júla (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 18. miesto v 7. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike zaostala na 150 km dlhej horskej trati z Fermignana na Monte Nerone za víťaznou Austrálčankou Sarah Giganteovou (AG Insurance-Soudal) o 4:17 minúty. Chladoňovej krajanka Nora Jenčušová (BePink-Imatra) finišovala na 95. priečke s viac než polhodinovým mankom.Predposledná etapa priniesla náročnú skúšku v podobe 3700 výškových metrov. Za Giganteovou si s ňou najlepšie poradila domáca Elisa Longová Borghiniová z tímu SAE Emirates, ktorá prišla do cieľa so stratou 45 sekúnd. Pódium doplnila Kanaďanka Isabella Holmgrenová (Lidl-Trek) s mankom 1:14 min.Na čelo celkového poradia sa posunula Longová Borghiniová, pred Švajčiarkou Marlen Reusserovou (Movistar) má náskok 22 sekúnd. Tretia je Giganteová (+1:11 min.). Chladoňová zostala na 16. pozícii, svoju stratu však navýšila na 9:51 min. Jenčušová sa posunula o desať miest a uzatvárala stovku (+1:31:23 h).O celkovej víťazke 36. ročníka ženskej edície Gira rozhodne nedeľná záverečná 134 km dlhá etapa z Forli do Imoly.