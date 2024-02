Cyklistka Jenčušová by mala ísť na OH do Paríža, splnila kritériá

Bratislava 21. februára (TASR) - Slovenská cyklistka Nora Jenčušová bude štartovať na olympijských hrách v Paríži. Slovensko má pre cestnú cyklistiku aktuálne k dispozícii jednu miestenku pre ženy a jednu pre mužov. Jenčušová splnila ku koncu decembra 2023 kritériá Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) ako jediná pretekárka.



Nominačné kritériá vychádzali z výsledkov počas kvalifikačného obdobia spojených s pozíciou slovenských reprezentantov v rebríčku Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) k 31. decembru 2023. Taktiež s profilom trate cestných pretekov olympijských hier a formy pretekárov v aktuálnej sezóne. Jenčušová počas sezóny 2023 nazbierala celkovo 345 bodov UCI, ktoré jej priniesli 99. miesto v rebríčku. Za uplynulý rok vybojovala domáci majstrovský dres v časovke i v cestných pretekoch kategórie elite, rovnako v oboch disciplínach i medzi ženami do 23 rokov. Za najväčší úspech však možno považovať jej 4. miesto v časovke na majstrovstvách Európy kategórie žien do 23 rokov.



Medzi mužmi sa o miestenku do Paríža usiluje trojica, nominačné kritériá splnili Martin Svrček, Matúš Štoček a Lukáš Kubiš. O konečnej nominácii mužov sa rozhodne na základe výsledkov a formy k 31. máju 2024.



V hre o účasť na olympijských hrách je i bikrosárka Dominika Maniková. Mladá pretekárka dokázala ako juniorka na Svetových pohároch bodovať i v konkurencii pretekárok do 23 rokov. Kvalifikácia na OH sa skončí 15. júna. Informovala stránka olympic.sk.