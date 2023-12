Chladoňová vybojovala druhé miesto v pretekoch junioriek v Namure

Namur 17. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v cyklokrose Viktória Chladoňová obsadila druhé miesto v pretekoch Svetového pohára do 19 rokov. V belgickom Namure nestačila len na úradujúcu majsterku Európy Francúzku Celiu Geryovú, za ktorou zaostala o 22 sekúnd.



Sedemnásťročná Chladoňová viedla prvú polovicu pretekov, Francúzka ju dobehla v priebehu 3. kola. "Nemala som už dosť síl držať s ňou krok. Do toho prišli nejaké chyby a pád, ktorý ma stál pár sekúnd k dobru, no na tejto trati je ťažko byť bezchybný. Druhé miesto na najťažšej trati sveta ma teda teší," uviedla po Chladoňová dojazde. V najlepšej dvadsiatke sa umiestnili aj jej krajanky Sofia Ungerová (13.) a Dorota Vojtíšková (16.).



Spomedzi juniorov obsadil Peter Šoltés 43. miesto, Jakub Benča 48. a na 53. priečke sa umiestnil Dominik Sochan. "Juniori dosiahli viac menej očakávané výsledky. Bolo vidieť, že technicky na tak náročnej trati, ako je Namur, strácajú a musia na sebe ďalej pracovať, zbierať takéto veľké štarty a skúsenosti z nich. Juniorky šli opäť výborne. Trať pretekov všetky poznali z minuloročných majstrovstiev Európy," zhodnotil športový riaditeľ reprezentácie cyklokrosu Jakub Vančo. Informácie priniesol Slovenský zväz cyklistiky v tlačovej správe.